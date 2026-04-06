Ciclovía y Monserrate: los epicentros de la recreación en Bogotá durante Semana Santa

Panorámica de Bogotá desde Monserrate Foto: Monserrate

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras miles de vehículos salían de la capital, Bogotá se volcó a sus escenarios más tradicionales de actividad física. Según el balance del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Ciclovía y el sendero de Monserrate registraron una asistencia masiva que superó los 2,8 millones de trayectos y los 167.000 visitantes, respectivamente, durante la Semana Santa 2026.

La Ciclovía se consolidó como el espacio predilecto para el encuentro ciudadano. Tan solo el domingo 5 de abril, la jornada registró 1.851.298 trayectos, una cifra que casi duplicó la actividad del jueves santo (971.945 trayectos). Un dato relevante para el análisis de género en el deporte urbano es la participación femenina: durante toda la semana, más de 857.000 mujeres hicieron uso de los corredores habilitados.

Monserrate: tradición con aforo controlado

El cerro tutelar de la ciudad cerró la temporada con 167.060 visitantes en el sendero peatonal. De acuerdo con el IDRD, la operación se realizó bajo medidas de control de aforo y acompañamiento institucional para garantizar un ascenso organizado y prevenir emergencias en los puntos de mayor pendiente.

@Bogota se activó en Semana Santa 🙌🚴‍♀️

La Ciclovía y el sendero de Monserrate se consolidaron como dos de los escenarios más emblemáticos para la actividad física, la recreación y el encuentro ciudadano. Te contamos el balance:👇 pic.twitter.com/RKh12iZ7ku — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) April 6, 2026

“Este balance demuestra que, con una operación articulada y un enfoque preventivo, es posible garantizar escenarios seguros”, destacó Daniel García Cañón, director del IDRD, quien resaltó que estos espacios funcionan como motores de bienestar y convivencia para quienes permanecieron en la ciudad.

La jornada, que integró deporte y cultura ciudadana, operó sin alteraciones graves de orden público, permitiendo que el espacio público fuera el principal escenario de esparcimiento para bogotanos y turistas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.