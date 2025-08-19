Caos y cierre de estaciones de Tranmilenio por bloqueos de bicitaxistas

Imágenes ciudadanas reportan confrontaciones en inmediaciones del Portal Américas. Foto: Archivo Particular

Bicitaxistas de la capital llevan a cabo un impresionante bloqueo que afectó este martes a más de 180.000 ciudadanos en el sur de la ciudad. Su exigencia: dialogar sobre los operativos de inmovilización de vehículos con motor a gasolina y avanzar en la anhelada regulación.

En medio de la manifestación, las autoridades reportaron varios altercados al orden público que terminaron con buses del sistema vandalizados y miles de usuarios en una “procesión” para volver a sus casas.

Luis Eduardo González, líder gremial, explicó lo que buscan los conductores a El Espectador: “estamos aquí porque desde hace dos meses la Policía de Tránsito nos están quitando los vehículos. Somos conscientes que somos ilegales, pero precisamente lo único que pedimos es que nos regularicen o qué nos pongan placa. ¿Dónde está la plata, por ejemplo, para comprar un carro eléctrico?”.

Caos vial por paro de Bicitaxistas

Transmilenio reportó miles de ciudadanos varados debido a los bloqueos en el Portal Américas, zona que alberga mayor cantidad de estos vehículos, cuya normativa, aún no es clara en Bogotá.

El sistema reportó 180.329 usuarios afectados. La protesta se concentra en la av. Cali con Calle 38 sur y el Portal Américas. Las estaciones cerradas al momento son: el Portal Américas; Biblioteca Tintal y Transversal 86. Adicional, sobre las 4:30 p.m., las rutas alimentadoras seguían suspendidas, por lo que Transmilenio pidió a los usuarios estar atentos a los canales oficiales de información.

El “limbo” de los bicitaxis

Hay un complejo panorama de informalidad con los bicitaxis, cuya aparición se remonta a 1999 en Bogotá, muchas veces asociado a la inseguridad, no solo por los vehículos sino por el entorno en el que se concentran, como en las localidades de Kennedy, Suba, Engativá y Ciudad Bolívar.

“El problema no es técnico ni tecnológico: es un proceso que requiere una política pública”, dice Olga Carolina Solano, magíster en Gobierno Urbano de la U. Nacional, quien analizó los factores que impiden la inclusión de este transporte en la oferta formal.

Según la Resolución de 2018 del Mintransporte, los bicitaxis —con motor auxiliar eléctrico de baja potencia— pueden operar en zonas de primera y última milla del sistema de transporte; áreas turísticas o de conservación patrimonial, y zonas de tratamiento especial. Además, las alcaldías deberían tener una plataforma tecnológica que permita gestionar la operación.

Aunque, en Bogotá hay diversas propuestas que buscan una política pública para el beneficio de este actor, todas siguen estancadas. Hoy, la necesidad de retomar la discusión sobre la regularización de este servicio es evidente, tanto en términos de seguridad para los pasajeros, pero también para avanzar a una transición de los bicitaxis que todavía funcionan a motor con gasolina.

