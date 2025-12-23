Cierre en la Av. calle 32 con Caracas: fechas, horarios y desvíos por obras del Metro

Viaducto Metro de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La movilidad en el centro de Bogotá tendrá cambios importantes durante el cierre de fin de año. Uno de los corredores más transitados, y a su vez más intervenidos por las obras del Metro: Av. Caracas, tendrá novedades en uno de sus tramos.

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre de la intersección de la avenida calle 32 con avenida Caracas, como parte de las obras de construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Horarios

El cierre se realizará en tres tramos de tiempo, principalmente en horarios nocturnos y de madrugada que comenzarán desde las 10:00 p. m. del martes 23 de diciembre hasta las 4:30 a. m. del jueves 25 de diciembre de 2025; nuevamente desde las 10:00 p. m. del viernes 26 de diciembre hasta las 4:30 a. m. del lunes 29 de diciembre; y, finalmente, desde las 10:00 p. m. del lunes 29 de diciembre de 2025 hasta las 4:30 a. m. del jueves 8 de enero de 2026.

Durante estos periodos, la intersección permanecerá cerrada para permitir el avance de la obra.

Desvíos para vehículos particulares

Los conductores que se movilicen por la avenida calle 32 en sentido occidente–oriente deberán tomar la carrera 17 al norte y luego la calle 34 al oriente.

Quienes transiten por la carrera 13 en sentido norte–sur y busquen tomar la calle 32 hacia el occidente deberán continuar por la carrera 13 al sur y luego por la avenida calle 26 al occidente.

En el caso de quienes circulan por la calle 32 en sentido oriente–occidente, el desvío será por la carrera 13A al sur, calle 28 al oriente, carrera 13 al sur y avenida calle 26 al occidente.

Cambios en rutas de transporte público y paraderos

El cierre también implicará modificaciones temporales en varias rutas de transporte público que normalmente circulan por la avenida calle 32. Rutas como A215, SE10, A537, 142, A134, A151, A809, A600 y L919, así como A405, 787A, 56A, 593, 688, A642, 544A, 731, 669, 796A, 192 y A805, ajustarán sus recorridos para rodear el punto intervenido y luego empalmar con sus trayectos habituales.

Además, algunos paraderos serán reubicados. Los usuarios que usualmente abordan buses en los paraderos ubicados en el costado norte de la avenida calle 32 entre las carreras 15, 16 y 17 deberán dirigirse a nuevos puntos habilitados, principalmente en el costado sur de la vía o en vías cercanas como la carrera 17.

Paso peatonal y ciclistas

Para los peatones, el cruce de la avenida Caracas se habilitará por el costado sur de la intersección semaforizada con la calle 32. En el caso de los ciclistas, quienes transiten por la ciclorruta de la avenida calle 32 deberán descender de la bicicleta y compartir el paso peatonal en el costado sur de la intersección durante el tiempo que dure el cierre.

Las autoridades recomiendan a conductores, peatones y ciclistas planear sus recorridos con anticipación, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones de los auxiliares de tránsito, con el fin de reducir contratiempos y garantizar la seguridad durante el desarrollo de las obras del Metro de Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.