10 de septiembre de 2025 - 04:07 p. m.

Cierre vía al Llano: así se vive la emergencia por derrumbe en Chipaque

A pesar de que 100.000 metros cúbicos de material vegetal y rocas han sido removidos y tres familias fueron reubicadas, alrededor de 10 viviendas continúan con monitoreos constantes por riesgo a presentar afectaciones progresivas. Los habitantes del municipio de Chipaque advierten sobre la necesidad de un muro de contención para frenar el deslizamiento y una estrategia efectiva para impedir la acumulación de agua en la montaña.

Valentina Matiz Bernal

Valentina Matiz Bernal

María Angélica García Puerto

María Angélica García Puerto

Eduardo Galeano López(34409)Hace 5 minutos
Es lamentable que la situación de derrumbes y demás sigan sucediendo en la vía Bogotá Villavicencio, las llamadas vías alternas, por Pajarito, por Santamaría, están en situaciones similares, el ESTADO PRIVATIZÓ LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y HOY NO HAY PODER HUMANDO QUE AYUDE A SUPERAR TANTA SITUACIÓN COMPLICADA EN LAS VÍAS DE COLOMBIA. EN CHIPAQUE LA MAQUINARIA PARECE SACADA DE LOS JUGUETES DEL PESEBRE. NO HAY CUANDO PARA QUIENES ESTÁN ATASCADOS EN ESA VÍA.
