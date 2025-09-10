Cierre vía al Llano: así se vive la emergencia por derrumbe en Chipaque

A pesar de que 100.000 metros cúbicos de material vegetal y rocas han sido removidos y tres familias fueron reubicadas, alrededor de 10 viviendas continúan con monitoreos constantes por riesgo a presentar afectaciones progresivas. Los habitantes del municipio de Chipaque advierten sobre la necesidad de un muro de contención para frenar el deslizamiento y una estrategia efectiva para impedir la acumulación de agua en la montaña.