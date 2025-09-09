Cierres en la vía al Llano continúan: obras de remoción completan más de 48 horas

Tras el fuerte derrumbe que se produjo en el kilómetro 18 de la vía al Llano, puntualmente en el municipio de Chipaque, este importante corredor vial continúa cerrado mientras se retira el material que impide el paso a cientos de viajeros y vehículos de carga. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Tras el fuerte derrumbe que se produjo el fin de semana en el kilómetro 18 de la vía al Llano, puntualmente en el municipio de Chipaque, este importante eje vial del centro del país continúa cerrado mientras se retira el material que impide el paso a cientos de viajeros y vehículos de carga.

Desde las primeras horas de la mañana del lunes 8 de septiembre, un equipo de ANI y de autoridades departamentales adelantan labores de remoción y limpieza de escombros, con el fin de despejar los 100.000 m³ de este material que cayeron a la vía producto del derrumbe.

Con más de 14 volquetas en operación, varias más en camino, retroexcavadoras y otros equipos especiales, las autoridades y Coviandina, esperan habilitar la Vía al Llano, bloqueada por derrumbes desde el sábado.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, durante actividades de remoción se han retirado, aproximadamente, 2.600 m³ de material. Sin embargo, las labores se han dificultado debido a que la montaña sigue generando material que desciende hacia la vía, reemplazando el que ya se había retirado. Si bien la maquinaria se ha centrado en habilitar el costado de la vía que conduce al municipio de Cáqueza, el Gobernador señaló la urgencia de intervenir, con igual intensidad, ambos sentidos de la vía.

Plan de contingencia por afectaciones

En la zona permanecen la Agencia Nacional de Infraestrutura (ANi), Corporionoquía, autoridades del municipio de Chipaque, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca y la Unidad de Riesgo del departamento adelantando reuniones con la comunidad del sector con el fin de evaluar los impactos y diseñar un plan de contingencia.

“La comunidad alertó sobre la necesidad de ejecutar obras hidráulicas que habrían reducido el impacto de este deslizamiento. La ANI se comprometió a realizar estos trabajos de canalización para evitar que este fenómeno se repita y se intensifique”, señaló el gobernador Rey.

Debido al impacto de la emergencia, las autoridades ordenaron la evacuación de tres familias y se mantienen con monitoreos constantes 10 viviendas más que podrían presentar afectaciones progresivas. Además, 190 vehículos de carga, la mayoría cargados con alimentos, permanecen represados.

“Es importante recordar que diariamente se transportan alrededor de 1.800 toneladas de productos en el sentido Bogotá–Villavicencio y 1.300 toneladas en el sentido Villavicencio–Bogotá. Esta mañana, Corabastos reportó una reducción en la llegada de vehículos que transportan productos como plátano y yuca, entre otros, provenientes del Meta”, advirtió el gobernador Rey.

Las autoridades estiman que los cierres podrían alargarse hasta el próximo viernes, razón por la cual decenas de conductores que han tenido que dormir en sus vehículos debido a que la oferta hotelera en las zonas aledañas está copada.

Por otro lado, tenga en cuanta que, debido a que faltan varios días de cierres, la ANI mantiene la recomendación de usar como ruta alterna la Transversal del Sisga, que atraviesa los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta, la cual, además, tiene restricción para vehículos de más de 16 toneladas.

