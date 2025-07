Cinco capturados por robo de cableado en Suba: extrajeron más de 300 metros

Los cinco sujetos fueron sorprendidos por las autoridades mientras extraían cable de fibra óptica de una alcantarilla del sector de Aures, en la localidad de Suba. El cable hurtado tenía un valor que superaba los $16 millones. Foto: Archivo Particular

En flagrancia y con más de 300 metros de cable de fibra óptica robado, así fueron sorprendidos cinco delincuentes mientras realizaban un millonario hurto en la localidad de Suba, en el occidente de la capital del país.

De acuerdo con la Policía, el operativo se llevó a cabo en el barrio Bosques de Suba tras una alerta emitida por la central de radio sobre comportamientos sospechosos de varios individuos.

“Por información de la comunidad, nos dan a conocer que en el sector del CAI Aures, unos ciudadanos se encontraban robando cable. Seguimos invitando a la comunidad a que denuncien este tipo de hechos para poder generar resultados inmediatos”, señaló el teniente coronel, Diego Villar, comandante de la estación de Suba.

En efecto, al llegar al punto referido, la patrulla del cuadrante encontró a cinco personas que lograron ingresar a una alcantarilla y se encontraban extrayendo el cableado desde la estructura subterránea.

Tras ser sorprendidos, los cinco delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía y tendrán que responder por el delito de hurto calificado y agravado.

Los sujetos alcanzaron a extraer 399 metros de cable de fibra óptica, avaluados en el mercado negro en más de $16 millones.

Robo de cable en Bogotá: el enorme negocio del cobre detrás de los pequeños hurtos

Una de las empresas que más ha sufrido este problema es la ETB. La empresa de telecomunicaciones del Distrito informó que, en 2023, de robo en robo, los delincuentes sustrajeron más de 400 kilómetros de cableado público, cifra que equivale a la distancia que separa a Bogotá de Medellín. En 2024 la situación escaló dramáticamente: con corte en agosto, se registraron más de mil hurtos y durante el primer trimestre del año, este tipo de robos aumentaron 140%.

¿Por qué es tan apetecido?

“El cable se mueve mucho, porque es de lo que mejor pagan en las chatarrerías y en los chuzos que se prestan para eso. Por ejemplo, hace unos meses usted llevaba un kilo de cable de cobre pelado y le daban entre $30.000 y $35.000. Si lo lleva sin pelar, le pagan por bajito entre $23.000, más o menos. Eso es un negocio grande, porque si se lo pagan bien a los que se lo roban, los que lo compran deben triplicar esa cifra. Ahí no hay pierde”, señaló, en diálogo con El Espectador, Yeison, un joven que reside en los pagadiarios del centro y se gana su sustento diario con labores de reciclaje.

“A mí agarrar esos cables para venderlos siempre me ha dado miedo, porque he escuchado muchos casos de gente que se ha muerto electrocutada al agarrar cables, pero de energía. Pero sé cómo se mueve y ahí está la plata. Muchos prefieren robarse unos metros de esa vaina a tener que hacer una ruta de reciclaje, porque ahí, por bien que le vaya, no llega a ganarse lo que puede darle el cable”.

En esto coincide Álex Blanco, expresidente de la ETB. “El apetito por el cobre se da, principalmente, por un aumento en el precio del metal en el mercado internacional. El valor se ha duplicado en el último año y puede que, incluso, más. Eso, por su puesto, hace que el cobre sea un botín apetecido por las bandas delincuenciales”.

Las salidas

Señala Blanco que los más de mil hurtos de cable que se han reportado este año no distinguen zona. “Nuestra red se expande por toda Bogotá y vemos con preocupación que a lo largo y ancho de la ciudad el hurto del cableado es una constante. Para revertir esa tendencia hemos avanzado en varios frentes. Actualmente, tenemos el 85% de nuestros clientes con cobertura de fibra óptica y la meta, para final de este año, es lograr que el 100% de los usuarios tengan fibra óptica. Luego, retiraremos el cableado de cobre, para que, simplemente, no haya que robarse”, señala.

En este punto es preciso señalar que la tecnología de fibra óptica es la forma más efectiva de enfrentar el problema, pues lo elimina de raíz. El cableado de la fibra óptica está compuesto por un hilo muy delgado, que puede ser de silicio, vidrio o algún otro material dieléctrico (es decir, que no conduce cargas eléctricas) y al no tener el cobre, lo hace inocuo para los fines delincuenciales. Además, la fibra óptica permite mayor velocidad en el servicio de internet.

Otro de los frentes que ha fortalecido la empresa para enfrentar el problema tiene que ver con robustecimiento del sistema de respuesta y soluciones rápidas por los fallos en el servicio que genera el robo de cable. También iniciaron un proceso de marcación de cables, para diferenciar los de fibra óptica de los tradicionales, además del despliegue conjunto con la Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad.

El presidente develó un dato que da cuenta de la complejidad del problema y la relación directa con la exportación de cobre. “En un informe que tenemos, basado en datos de la DIAN, evidenciamos que el año pasado el país exportó US$ 630 millones en cobre, cuando Colombia es un país que solo tiene una mina, que exporta US$ 112 millones. Entonces tenemos más de US$500 millones que se exportan con lo que se denomina chatarra de cobre, que, entre muchos otros elementos, se vale de cobre que viene en el cableado que se roban, el cual luego se funde y termina saliendo del país”.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.