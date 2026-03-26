Cinco imputados y nuevas cartas sobre la mesa: así va el caso Juan Felipe Rincón

La imputación a cinco personas por delitos como tortura y uso de menores para cometer delitos, sacudió el proceso. Foto: Archivo Particular

El proceso por el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del actual director de la Policía Nacional —ocurrido en noviembre de 2024—, dio un inesperado giro esta semana. Tras meses de estancamiento en el juicio contra Andrés Camilo Sotelo, hasta hace poco el único procesado, la Fiscalía sorprendió con una decisión trascendental: vinculó a cuatro nuevos sospechosos. A los implicados se les imputaron los delitos de tortura, uso de menores de edad para la comisión de delitos, ocultamiento de pruebas y soborno.

La acción generó reacciones...