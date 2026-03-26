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Cinco imputados y nuevas cartas sobre la mesa: así va el caso Juan Felipe Rincón

En una extensa exposición, la Fiscalía reveló una línea investigativa que se centra en un presunto plan en contra de Rincón e involucra drogas y chats, entre otros elementos probatorios. Esto dice la defensa de varios de los implicados.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
26 de marzo de 2026 - 10:07 p. m.
La imputación a cinco personas por delitos como tortura y uso de menores para cometer delitos, sacudió el proceso.
La imputación a cinco personas por delitos como tortura y uso de menores para cometer delitos, sacudió el proceso.
Foto: Archivo Particular

El proceso por el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del actual director de la Policía Nacional —ocurrido en noviembre de 2024—, dio un inesperado giro esta semana. Tras meses de estancamiento en el juicio contra Andrés Camilo Sotelo, hasta hace poco el único procesado, la Fiscalía sorprendió con una decisión trascendental: vinculó a cuatro nuevos sospechosos. A los implicados se les imputaron los delitos de tortura, uso de menores de edad para la comisión de delitos, ocultamiento de pruebas y soborno.

La acción generó reacciones...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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