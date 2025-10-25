Ciudad Bolívar: amenazas a Comisaría de Familia generan medidas de protección

Comisarías de Familia Foto: El Espectador

El equipo de la Comisaría de Familia Ciudad Bolívar 1, encargado de proteger los derechos de las familias en la localidad, recibió amenazas que llevaron a la presentación de una denuncia penal el pasado 23 de octubre de 2025.

Tras la alerta, se activaron protocolos de seguridad para garantizar la integridad del personal. La denuncia fue remitida a la Fiscalía General de la Nación, mientras la Policía Metropolitana de Bogotá, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar coordinaron medidas de vigilancia y acompañamiento.

Ese mismo día se realizó una reunión entre la Alcaldía Local, la Estación de Policía y la Comisaría de Familia para evaluar los riesgos y definir acciones conjuntas que permitan proteger al equipo y asegurar la continuidad del servicio a la ciudadanía.

Entre tanto, el Distrito confirmó que el despacho comisarial mantiene contacto permanente con las autoridades para agilizar la investigación y supervisar la implementación de medidas de seguridad en transporte, vigilancia y acompañamiento del personal.

La situación evidencia los riesgos que enfrentan los servidores públicos en zonas con alta vulnerabilidad y subraya la necesidad de respuestas inmediatas para proteger a quienes defienden los derechos de las familias en Bogotá.

