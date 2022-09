Inauguran undécima Manzana del Cuidado en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá

La manzana esta beneficiará alrededor de más de 4.500 personas del sector. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

En el sector de El Mochuelo, en la localidad de Ciudad Bolívar, la Alcaldía de Bogotá inauguró la undécima Manzana del Cuidado de la capital del país, con la que se busca prestar más de 15 servicios gratuitos a personas cuidadoras y familias de esta zona del sur de la capital.

Con una inversión de 7.200 millones de pesos, el Distrito entregó un jardín infantil que tiene una cobertura para 157 niñas y niños, y también entregó las instalaciones de los servicios distritales donde las y los beneficiarios del Sistema de Cuidado podrán estudiar, emprender y, entre otras actividades, descansar.

Lea también: Esto hay detrás de los 21 cuerpos embolsados y hallados en Bogotá.

El jardín infantil donde funciona la #ManzanaDelCuidado Mochuelo fue construido por la @Uaesp como compensación a la comunidad por la operación del Relleno Sanitario doña Juana. Este es un logro de los vecinos del sector. Nuestro deber era cumplirles y así lo hicimos! pic.twitter.com/iPK3jGTDU2 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 5, 2022

“Las cuidadoras soñaban con tener tiempo para ellas, pero siempre estaba la pregunta: ¿Con quién voy a dejar a mis hijos o a la persona a la que cuido? Eso lo solucionamos con las Manzanas del Cuidado. Aquí, ellas tienen tiempo y servicios en los que pueden estudiar y descansar, mientras profesionales cuidan a quienes ellas tienen a su cargo, todo totalmente gratis”, destacó Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer.

Además de esto, al interior de la manzana, se podrá acceder a asesorías de la secretaría de la Mujer para prevenir la violencia contra las mujeres, espacios de lectura y formación, así como talleres de sensibilización de la “Escuela A Cuidar se Aprende”.

Cabe señalar que este proyecto responde a una medida de compensación, emitida en 2014 por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), por los efectos negativos que ha tenido en la comunidad operación del Relleno Sanitario Doña Juana. Por esta razón, la obra fue contratada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), y es la primera manzana del cuidado con infraestructura 100% nueva de la ciudad.

Podría interesarle: Por retrasos en obras de la avenida carrera 68, se abrió convocatoria de empleo.

De esta manera, este proyecto se suma a los otras diez manzanas del cuidado ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Usme, Los Mártires, Kennedy, Usaquén, Santa Fe, Engativá y Rafael Uribe Uribe.

Durante la inauguración del complejo, la alcaldesa Claudia López se pronunció sobre el actual pleito entre el Distrito y el operador del relleno, CGR; y aseguró la administración irá hasta las últimas circunstancias para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades del contratista.

“No me ha temblado la mano y no me va a temblar, a los señores de CGR: o cumplen o los demandamos y los llevamos a la justicia. Yo quiero reiterar que le expliqué este tema en detalle al señor presidente Gustavo Petro, y al nuevo Contralor de la República, y les he pedido su apoyo para que les paguen la compensación económica que les deben injustificadamente desde hace más de 5 años para que CGR cumpla el contrato en las condiciones que están pactadas”, manifestó la mandataria

Cabe resaltar que el Distrito presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de los representantes legales de del Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos S.A., (CGR) por los presuntos delitos de fraude procesal y a resolución judicial, además de peculado por aportación.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.