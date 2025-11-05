Ciudad Bolívar: tres capturados por homicidio en medio de repunte de crímenes

Tres sujetos fueron capturados tras cometer un homicidio en el barrio El Capri, en la localidad de Ciudad Bolívar. Foto: Secretaría de

Tres hombres fueron capturados en de Ciudad Bolívar tras una persecución que se extendió por varios sectores de la parte alta de la localidad. Las detenciones se lograron gracias al seguimiento de las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y al cerco desplegado por la Policía de Bogotá, minutos después de que un ciudadano reportara un homicidio en la línea 123.

El hecho ocurrió en el barrio El Capri, donde un hombre fue atacado con arma de fuego en plena vía pública. Con base en la descripción entregada por testigos, las autoridades iniciaron una búsqueda en las zonas aledañas. Las condiciones del terreno, marcadas por pendientes y construcciones irregulares, dificultaron el acceso de las patrullas, por lo que el seguimiento desde las cámaras de seguridad fue clave para orientar el operativo.

De acuerdo con los registros del C4, un operador ubicó a tres personas que coincidían con las características de los presuntos responsables en el sector conocido como La Piedra del Amor. En las imágenes se observa a los hombres manipulando lo que parecía ser el arma usada minutos antes.

Con esa información, varias unidades cerraron los puntos de salida del sector y lograron capturar a los sospechosos, además de incautar un arma de fuego. Los detenidos fueron trasladados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió la investigación para establecer su posible participación en el crimen.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, destacó la coordinación entre el sistema de cámaras y los equipos en terreno: “Más allá de la tecnología, la clave está en cómo se articula con la capacidad operativa de las autoridades para dar una respuesta rápida”, señaló.

Aumento de homicidios en Ciudad Bolívar

Pese al resultado operativo, las cifras revelan un panorama alarmante. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 184 homicidios en Ciudad Bolívar, un incremento del 15,7 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 159 casos.

Detrás de esos números se evidencia una tendencia persistente: la violencia armada sigue marcando el pulso de la inseguridad en el sur de Bogotá. De las víctimas, 168 fueron hombres y 16 mujeres; y en 140 casos se utilizaron armas de fuego, lo que refleja la facilidad con la que circulan este tipo de elementos en la ciudad.

Así, mientras las cámaras y las acciones policiales permiten resolver casos puntuales, la situación en Ciudad Bolívar plantea un reto estructural: reducir los niveles de violencia letal en territorios donde la presencia del Estado aún es frágil y donde los operativos, por sí solos, no alcanzan a contener la escalada del crimen.

