Ciudadana denuncia fallas en ruta de atención a mujeres en riesgo de feminicidio

En redes sociales, una mujer, presuntamente víctima de violencia de género y en riesgo de feminicidio, denunció fallas en la ruta de atención por parte de la Secretaría de la Mujer y aseguró haber sido revictimizada por las entidades distritales. Por su parte, la Secretaría de la Mujer indicó que lamenta la situación y que ha intentado establecer comunicación con la denunciante.

“Mujer de Bogotá, si tienes la oportunidad de denunciar a tu agresor, desaprovéchala. El trato que recibes por tratar de obtener protección es más degradante que el del agresor mismo, son demasiados gastos, te sobreexponen, te revictimizan”, aseguró la mujer, identificada en Twitter como “Mila”, el pasado 3 de marzo.

Según contó la mencionada en un hilo de Twitter, al intentar denunciar a su agresor y acogerse a la ruta de atención a mujeres en riesgo de feminicidio, notó desconexión entre los funcionarios de la Secretaría de la Mujer, retrasos en los procedimientos y atención revictimizante, por lo cual, terminó desistiendo del proceso.

“Mila” habría intentado acceder a una casa refugio del Distrito para sentirse más protegida de su agresor, sin embargo, expuso que en medio de la audiencia en la que se le preguntó su intención de acogerse a la medida recibió comentarios hirientes y discriminatorios.

“En la audiencia me dijeron: dados los hechos ¿quiere acogerse a una casa refugio? Ante el inminente peligro dije que sí. La respuesta de la funcionaria fue: ¿está segura? Allá entra y no puede volver a salir, su hijo no puede estudiar, se tiene que aguantar más gente. Usted es berraquita, usted se puede defender, ¿va a llevar a su hijo a sufrir allá? ¿va a abandonar a su mamá a su suerte?”, se lee en uno de los trinos.

De esta manera, la denunciante “por dignidad” terminó por regresar a su casa sin medida de protección. “Haces todo por sobrevivir, pero te juro que la pésima atención a la mujer con extremo riesgo de feminicidio en Bogotá te quita también las ganas de vivir”, escribió.

Qué dice la Secretaría de la Mujer

Este domingo 5 de marzo, la Secretaría de la Mujer compartió un comunicado indicando que lamenta la situación de revictimización sufrida por la mujer, “las barreras que experimentó y los errores en su atención”.

Sin embargo, aclaró que “no es competencia legal de la Secretaría de la Mujer la adopción de la medida de protección correspondiente a Casas Refugio”, sino de las Comisarías de Familia y los Juzgados con funciones de control de garantías.

Pese a esto, después de conocida la denuncia en redes, la entidad intentó comunicarse con “Mila” con el fin de ofrecer a la ciudadanía acogida en el modelo intermedio de Casa Refugio: “El 4 de marzo de 2012 desde las 4:40 p.m. realizó varias llamadas al celular informado por ella través de redes sociales. Los intentos fuero fallidos ya que el celular se encontraba apagado. A las 8:15 p.m. el celular estaba prendido, se intentó establecer comunicación, pero la ciudadana no respondió las llamadas. A las 10:34 p.m. se dejó un mensaje a través de WhatsApp, pero la ciudadana no respondió el mensaje”.

