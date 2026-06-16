Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Ciudadela Muisca de Bosa y una lucha de casi 20 años

Tras décadas de tensiones entre urbanismo y ancestralidad, el Distrito compra terrenos para saldar una deuda con la comunidad indígena.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
16 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
Ricardo Neuta, actual gobernador de la comunidad muisca de Bosa./ Juan Camilo Parra
Ricardo Neuta, actual gobernador de la comunidad muisca de Bosa./ Juan Camilo Parra
Foto: Juan Camilo Parra

Ricardo Neuta, gobernador de la comunidad muisca de Bosa, puede trazar su linaje ocho generaciones atrás y podría extenderlo varios siglos más, para demostrar que su comunidad siempre ha estado en el mismo lugar: en Bosa San Bernardino, barrio que concentra el 80 % de los 5.000 indígenas que habitan allí. Por eso no es casualidad que en la localidad siete, a cuadras de la Alcaldía Local, esté el cabildo indígena, que en San Bernardino haya una casa sagrada y un Qusmuy, que esté el humedal Chiguaque o que se escuchen apellidos como Tenjo,...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.