Ciudadela Muisca de Bosa y una lucha de casi 20 años

Ricardo Neuta, actual gobernador de la comunidad muisca de Bosa./ Juan Camilo Parra Foto: Juan Camilo Parra

Ricardo Neuta, gobernador de la comunidad muisca de Bosa, puede trazar su linaje ocho generaciones atrás y podría extenderlo varios siglos más, para demostrar que su comunidad siempre ha estado en el mismo lugar: en Bosa San Bernardino, barrio que concentra el 80 % de los 5.000 indígenas que habitan allí. Por eso no es casualidad que en la localidad siete, a cuadras de la Alcaldía Local, esté el cabildo indígena, que en San Bernardino haya una casa sagrada y un Qusmuy, que esté el humedal Chiguaque o que se escuchen apellidos como Tenjo,...