Clara Lucía Sandoval busca recuperar la autoridad en Bogotá

Clara Lucía Sandoval, candidata al Concejo de Bogotá. Foto: Cortesía

Clara Lucía Sandoval, candidata por el Partido Liberal, número 12, quiere volver a ser concejala de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

He sido dos veces concejala de Bogotá, en los periodos 2008-2011 y 2012-2015; reconocida como mejor concejal joven y mejor concejal mujer. Me desempeñé como presidente de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda. Fui autora de más de 45 proyectos de acuerdo y 16 acuerdos de ciudad. Gestora del evento Bogotá Góspel y autora del acuerdo que establece su realización en el marco del Festival de Verano. También creé la Bancada Animalista del Concejo de Bogotá, lideré la mesa equina que dio como resultado la sustitución de los vehículos de tracción animal. En 2016, lideré la creación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y fui su directora entre 2018 y 2019. He sido promotora del Referendo Por La Vida, iniciativa que busca se reconozca el derecho a la vida desde la concepción.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Quiero volver al Concejo de Bogotá porque es necesario recuperar la autoridad y el orden de nuestra ciudad, defenderé la vida de forma integral, primero la de los niños, trabajaré por una Bogotá sin miedo, más segura, por una mejor calidad de vida para todos, y por la vida de los animales. Defenderé la vida de los niños desde su concepción, garantizando su alimentación y protección, defenderé la vida y seguridad promoviendo el uso intensivo de tecnología; el mejoramiento de estaciones de policía y CAI. Trabajaremos por una Bogotá moderna, con mejor movilidad, más limpia y con más oportunidades. También defenderé la vida de los animales y ejerceré un control político para revivir el Instituto de Protección Animal.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Actualmente no tengo fórmula a la Alcaldía, estamos evaluando las propuestas y trayectoria de los candidatos, apoyaremos a quien más se acerque a nuestras propuestas y banderas.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

Sí, entre 2018 y 2019 me desempeñé como directora del Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), el cual se convirtió en ejemplo para el mundo, logrando que Bogotá obtuviera el premio a nivel internacional como Ciudad Amiga de los Animales.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Mi principal objetivo es defender la vida, porque la vida lo es todo, y eso significa que debe defenderse de forma integral: garantizando el bienestar de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables como los niños, pero también mejorando la calidad de vida de los bogotanos y brindándoles mayor seguridad a través de programas, estrategias y políticas públicas efectivas. También ejerceré un control político contundente para recuperar el orden, la seguridad y el buen uso de los recursos públicos de la ciudad.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Por la protección y bienestar de los niños, la creación del “”Escuadrón Anti-Explotación Sexual Infantil””, para combatir los delitos sexuales contra los menores de edad. Impulsaré la política pública”” Ruta E”” la ruta del emprendimiento, que incluye medidas concretas para fomentar la innovación, apoyar startups locales y crear un entorno propicio para que las empresas prosperen. Para aumentar la seguridad en Bogotá, impulsaré el trabajo conjunto sector público y privado con las empresas de seguridad. Fortalecimiento de la policía con el uso de tecnología y mejoramiento de instalaciones, además de la creación de una policía cívica.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Sin duda, Bogotá necesita recuperar el orden y la autoridad, la falta de autoridad nos ha llevado a una crisis de inseguridad, los delincuentes hacen lo que quieren. La inseguridad afecta la calidad de vida de los bogotanos, por eso tenemos que elegir un buen alcalde que le ponga fin a esta crisis de inseguridad y también elegir un concejo responsable que no se dedique a aplaudir al alcalde de turno ni a justificarlo, sino a ejercer un verdadero control político de resultados. Combatiremos el hacinamiento carcelario, mediante la construcción de una nueva cárcel distrital en donde se garantice un verdadero proceso de resocialización para reincorporar a la población carcelaria a la vida productiva de la ciudad. Trabajaremos por la excepción del Pico y Placa a los 2.500 que vehículos de seguridad Privada, para que puedan fortalecer los planes de seguridad ciudadana. La reactivación de Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana en seguridad, lideradas por la Policía Nacional, aprovechando los recursos técnicos y humanos de las empresas de seguridad privada. El subsidio para el ingreso y el sostenimiento en las escuelas de formación para nuevos policías, incluyéndolo en el programa de Jóvenes a la U. La creación de una policía cívica distrital, dedicada a temas contravencionales, para que el personal uniformado de la policía metropolitana de Bogotá se dedique a prevenir el delito.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

Sí. Hoy Bogotá tiene un déficit de Policías, desde que subió el gobierno Petro a la Presidencia le ha quitado policías y recursos a Bogotá para su seguridad, por eso creo que se debe crear una policía cívica de Bogotá dedicada absolutamente a los temas contravencionales, como tránsito y transporte, convivencia ciudadana y temas que nos permitan liberar personal de la Policía Metropolitana de Bogotá que están capacitados en combatir el delito.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicadoLa mantendría como está contratada, modificarla como quiere el presidente Petro provocaría un sobrecosto de 11 billones de pesos según la Empresa Metro de Bogotá y el concesionario chino encargado de su construcción, dinero con el cual se puede financiar la tercera línea del Metro, así que trabajaría por su culminación como fue contratada y su extensión hacia el norte.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Hacerlo solo a partir de la calle 100. Es importante avanzar con el corredor de la Séptima, está dentro de los compromisos adquiridos por la ciudad en el CONPES que permitió la realización de la primera línea del Metro, junto con el Transmilenio en la Av. 68 y la extensión del Transmilenio por la Av. ciudad de Cali, así que debemos continuar con el proyecto de la séptima verde, modificándole el tramo en donde se elimina el tráfico mixto de la calle 92 a la calle 32, para que nuevamente se incluya la circulación del tráfico mixto por este tramo del corredor.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

La densificación debe ser la solución al crecimiento demográfico y económico que vive la ciudad, esto permite trabajar en la visión de ciudad de 30 minutos, para ello es importante lograr de manera rápida la evolución y ejecución de los proyectos de renovación urbana en el centro ampliado de la ciudad, permitiendo la edificación con mayor altura. La eficacia de la densificación como solución al crecimiento demográfico depende de varios factores como la planificación adecuada, una buena infraestructura y la ampliación de los servicios públicos, vivienda asequible, y una buena mitigación del impacto ambiental. Sin embargo, no es la única solución, puede ser necesario combinarla con otras estrategias, como la expansión planificada de la ciudad, para satisfacer las necesidades de una Bogotá en crecimiento de manera equitativa y sostenible.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, realizó un estudio hace 3 años en el relleno sanitario Doña Juana, donde se determinó que todavía tenía una vida útil de 35 años después de unas adecuaciones, sin embargo, considero que debemos aprovechar las nuevas tecnologías que están surgiendo para el manejo y aprovechamiento de los residuos que la ciudad genera, para ello impulsaría nuevamente la construcción de la Planta de termo-valorización la cual nos permitirá aprovechar unas 350 toneladas diarias de basura y generar energía suficiente para todo el alumbrado público de Bogotá.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Para lograr concretar la unión la Bogotá -Región, es imprescindible la planificación regional integrada, para desarrollar un plan regional integral que abarque aspectos como la planificación del uso del suelo, el transporte público, la vivienda, la infraestructura y la sostenibilidad ambiental, si definimos una misma hoja de ruta podremos avanzar hacia un mismo norte en pro de garantizar la mejor calidad de vida para los ciudadanos de Bogotá Región, el marco Jurídico está ahora es impulsar las iniciativas de integración y ejecutarlas.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

No. Es una pésima iniciativa, es crear mayor burocracia, generando un mayor desperdicio de recursos públicos que serían destinados en la creación de nuevas alcaldías locales, con todo y lo que representa su implementación, esos recursos se pueden usar en mejorar la infraestructura vial, la seguridad, la educación y un sin número de programas que la ciudad necesita urgentemente, esta iniciativa la cual fue planteada en el POT que por decreto y sin la debida participación ciudadana nos impuso la Alcaldesa Claudia López, será un foco más de corrupción y de ineficiencia administrativa.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Pésima, la calidad de vida en Bogotá ha empeorado en estos últimos 3 años debido a la pobre gestión del gobierno de Claudia López, más preocupada por los titulares de prensa que por los resultados. Bogotá se volvió una ciudad peligrosa para todos, llena de huecos, basuras, ratas y cucarachas; sin respeto por las reglas ni por la vida del otro. Su gobierno no respondió las quejas legítimas de los ciudadanos. No respetó a quienes votaron por ella, porque una cosa es hacer campaña y otra es gobernar y le mintió a la gente, no alcanzó a contemplar hasta dónde iban las posibilidades de sus promesas y no gobernó para todos.

