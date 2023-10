Claudia Jimena Rodríguez, por la salud y bienestar de los bogotanos #Votenpormí

Uno de los proyectos que presentaría Claudia Jimena Rodríguez es la articulación de las IPS privadas con proyectos de salud del Distrito. Foto: Archivo Particular

Claudia Jimena Rodríguez Sabogal, candidata por el Movimiento LARA número 3 en el tarjetón, quiere ser concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy odontóloga de profesión desde hace 30 años. Trabajo por la salud oral de la población vulnerable de Bogotá. Expresidente de la Asociación Odontológica Colombiana de Implantes, Miembro de la Federación Odontológica Colombiana y representante mundial de sostenibilidad en Salud Oral.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Quiero ser concejal porque no puedo seguir indiferente ante las situaciones que está viviendo nuestra ciudad. He sido creada y criada como motor de mi propio desarrollo; no puedo ver a la ciudad como se está destruyendo, como la violencia, la insalubridad se está llevando la ciudad por delante.

Como concejal de Bogotá me comprometo para que su salud y bienestar sea sostenible, también me comprometo para que la seguridad de nuestra ciudad cambie.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Rodrigo Lara.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

No.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

En Bogotá sí se puede tener salud. Voy a articular el talento humano en salud con mejores condiciones y oportunidades apoyado por el Distrito.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

1. Articulación de las IPS privadas con proyectos de salud del Distrito Capital

2. Proyecto de empoderamiento económico de las mujeres integrándolas en proyectos de cooperativismo.

3. Más cámaras de reconocimiento facial para la seguridad de Bogotá, Inteligencia tecnológica para perseguir a las personas que manejan el microtráfico en la ciudad.

A su criterio, ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá?

La seguridad, la salud de los bogotanos y la sostenibilidad ambiental de la ciudad.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Más cámaras de reconocimiento facial para potenciar el servicio de inteligencia tecnológica de la policía.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

Sí, porque la falta de oportunidades laborales y educativas, y el alto crecimiento de la migración nos ha llevado a un crecimiento acelerado de la delincuencia; somos ya 8 millones de habitantes, necesitamos control.

Primera Línea del Metro, ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado, ya que no se puede cada cambio de gobierno estar cambiando de políticas; lo que está contratado debe seguir. Además, no hacerlo sería una pérdida billonaria en este momento que se debe optimizar.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo, para concertar ajustes con la ciudadanía. Los habitantes de la Carrera Séptima tienen derecho a opinar sobre su situación futura de movilidad y valorización de sus predios.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Expansión.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Tecnología térmica para la reconversión del relleno, educación en economía circular para prevenir y disminuir la cantidad de basura generada.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Es urgente el tren de cercanías articulado al Metro de Bogotá.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

No. Ya son 20, debemos ajustar el POT.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Mediocre