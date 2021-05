Claudia López afirma que Corabastos estaría extorsionando a los campesinos

Comerciantes de la central mayorista afirmaron que las declaraciones no son ciertas y que iniciarán acciones judiciales en contra de la alcaldesa.

En el marco del cumpleaños número 48 de la central de abastos más importante de Colombia, la alcaldesa Claudia López señaló que en Corabastos extorsionan a los campesinos.

“Eso es Corabastos para los campesinos de Colombia, un centro de mayoristas que se da el lujo de extorsionar cada semana a los campesinos a ver quién les paga menos”, declaró López a Noticias Caracol, mediante una llamada de la que se desconoce la fecha exacta de grabación.

Señaló a su vez que la central “es un gran foco epidemiológico, una calamidad en términos urbanísticos y de movilidad para esa zona de Bogotá, es un pésimo vecino”.

Frente a esta declaración, Honorio Camelo, comerciante de Corabastos, le pidió a la mandataria local que se retracte por estas declaraciones. “Somos personas honradas y trabajadoras. No somos extorsionistas, el mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda”, señaló.

El comerciante añadió que las “constantes” declaraciones de la mandataria habrían generado una reducción de las ventas hasta en un 80 % en los últimos meses. “El problema no es Corabastos, son los alrededores donde no se cumplen las medidas impartidas por las Alcaldía. Y no somos malos vecinos”, dijo a Noticias Caracol, y afirmó que varios comerciantes no descartan la posibilidad emprender acciones legales en contra de Claudia López.

Por su parte, Luis Alejandro Jiménez, presidente nacional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, se mostró de acuerdo con los señalamientos de la alcaldesa de Bogotá y afirmó que los campesinos son “presa fácil de los grandes comerciantes que tienen el monopilio de Corabastos. Nos pagan a como les provoca a ellos, a unos precios irrisorios”.

Este fin de semana, durante la celebración del cumpleaños de Corabastos, Rodolfo Zea, ministro de Agricultura, se refirió a las afirmaciones de la alcaldesa. Dijo que no tiene las pruebas de que en Corabastos haya extorsión. “Por eso yo lo que invito a todos es a que trabajemos unidos para que esa palabra desaparezca”, aseguró el funcionario.

Durante el festejo, que duró 90 minutos, el ministro Zea afirmó que Corabastos maneja el 25 % de los alimentos del país y que diariamente entran cerca de 9.000 toneladas de alimentos, que llegan a la mesa de miles de colombianos. Además, reconoció la labor de los encargados para comercializar “lo mejor del campo colombiano”.

