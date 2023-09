Claudia López firmó alianza con Copenhague por la sostenibilidad ambiental

La capital del país y Copenhague firmaron Memorando de Entendimiento para cooperación en temas de desarrollo urbano sostenible y adaptación al cambio climático. Foto: Alcaldía de Bogotá

La capital de Colombia es el escenario de la tercera edición dela cumbre del P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030), este 22 y 23 de septiembre. La cumbre, que por primera vez se desarrolla en América, tiene como objetivo poner en la mesa las iniciativas medioambientales que aportarán a la mitigación del cambio climático. Participan 12 países y cinco organizaciones globales, entre ellos Dinamarca, cuya capital firmó con Bogotá, un Memorando de Entendimiento, para cooperar en el diseño de estrategias para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París.

Este tipo de acuerdo obtuvo a firma de Claudia López, el embajador de Dinamarca en Colombia, Erik Hoeg, y la alcaldesa de Copenhague, Sophie Hæstop Andersen. El Memorando tiene como fin definir las directrices que regularán la cooperación para planes de trabajo conjuntos orientados hacia una transición verde, principalmente en temas relacionados con adaptación al cambio climático, movilidad multimodal, manejo de residuos sólidos y gestión del agua.

Dentro de los planes que se plantean con el acuerdo, se encuentran temas cruciales para el futuro medioambiental. Empezando por la movilidad, se enfocará en la mejora de las infraestructuras para usuarios de bicicletas, mientras que en el manejo del agua, buscará estrategias para minimizar el desperdicio de agua potable. Por último, en cuanto al manejo de residuos, se propondrán estrategias basadas en economía circular y generación de energía.

“Tengo mucha confianza en que la cooperación con las ciudades seguirá sin ningún sobresalto. Necesitamos alianzas basadas en el desarrollo y la inclusión, los jóvenes necesitan empleos verdes que los incluya y los acoja”, señaló Claudia López.

Por su parte, Sophie Hæstop Andersen, alcaldesa de Copenhague, destacó los ambiciosos planes que se pactaron durante la cumbre, con Bogotá. “Este acuerdo entre nuestras dos ciudades será un primer paso significativo en una cooperación fructífera en los próximos años. Hemos desarrollado planes de trabajo sólidos, ambiciosos y extensos entre nuestros expertos en gestión del agua, gestión de residuos y movilidad en bicicleta”.

El P4G

Los países que conforman esta asociación son: Colombia, Chile, México, Bangladesh, Indonesia, Vietnam, República de Corea, Kenia, Etiopía, Sudáfrica, Dinamarca y Países Bajos. Las anteriores ediciones de la cumbre se celebraron en Dinamarca (2018) y en 2021 en la República de Corea, por lo que Colombia se posiciona como en primer país de América en albergar el encuentro global.

En cuanto a las organizaciones que hacen parte de esta cumbre, encontramos el World Resources Institute (WRI), World Economic Forum (WEF), International Finance Corporation (IFC), Global Green Growth Institute (GGGI) y C40 cities.

“Este instrumento permitirá a expertos de la Alcaldía visitar Dinamarca y conocer sobre cuatro áreas. Estamos diseñando un plan de trabajo para tener acciones concretas. Conocemos las necesidades, como la movilidad sostenible, un tema en el que tenemos experiencia. Asimismo, queremos apoyar la ruta de desarrollo sostenible que ya inició Bogotá, sobre todo en temas de economía circular”, señaló a su turno, el embajador de Dinamarca en Colombia.

