Claudia López pide investigar a Hugo Ospina por convocar “asonada” en paro de taxis

El próximo miércoles 22 de noviembre está convocado un nuevo ‘paro de taxistas’ en Bogotá. Así lo asegura uno de los líderes del gremio, Hugo Ospina, quien ha llegado a pedirle a los bogotanos que cambien sus vuelos porque el paro afectaría la movilidad en el aeropuerto El Dorado. “Yo les sugiero, de manera respetuosa, que el 22 de noviembre aplacen o cancelen sus vuelos, porque el paro va a ser indefinido y de grandes magnitudes”, indicó el líder en su cuenta de X.

Estas palabras no fueron bien recibidas por la alcaldesa Claudia López, quien no solo rechazó la convocatoria, sino que además pidió a las máximas autoridades del Estado investigar a Ospina por incitar una “asonada”, como señaló la mandataria a través de sus redes sociales.

“Este sujeto y su grupo no puede seguir dándose el lujo de amenazarnos con total impunidad. Solicito a la Fiscalía, al gobierno nacional y la Policía Nacional, anticiparse a esta amenaza de asonada anunciada, proteger los derechos de los ciudadanos, los viajeros y de toda la ciudad”, escribió López en su cuenta de X, adjuntando una foto con la definición de “asonada” estipulada en el artículo 469 del Código Penal.

La secretaria de movilidad, Deyanira Ávila, sumó su voz a la de López y rechazó la amenaza de bloquear las entradas al aeropuerto. “Desde la Secretaría de Movilidad siempre hemos mantenido el diálogo abierto, claro y transparente. Por lo que, rechazamos las amenazas de impedir el tránsito y la movilidad en las vías de nuestra ciudad, perjudicando a los bogotanos y bogotanas”, añadió la secretaria.

Por su parte, Ospina ha manifestado que “¡Seguimos con las puertas del diálogo abiertas! Ni alcaldía, ni el gobierno nacional nos han llamado”. Y ante las declaraciones de la alcaldesa, el líder se limitó a mencionar que el paro “va a ser muy fuerte”.

¿Qué piden los taxistas?

Las tres causas más relevantes para los taxistas son: el incumplimiento por parte del Gobierno en la entrega de unos bonos prometidos para aliviar a los ‘amarillos’ del gasto de la gasolina; el segundo, es lo que llaman en el gremio “arbitrariedades” del manejo de multas por parte de los nuevos agentes de tránsito vestidos de azul; y la tercera causa es la vieja discordia con los vehículos de plataformas digitales.

Estas protestas, sin embargo, causan suspicacia entre los analistas, pues algunos consideran que hoy, quienes protestan son guiados por un grupo reducido de personas que se hacen llamar o se reconocen como líderes de los taxis. “Me encontré un taxista ayer y me dijo que no iría a paro, porque sale más perjudicado. Uno ve que no todos están de acuerdo con las movilizaciones. Y algunos de estos líderes, permanentemente utilizan las vías de hecho para poder posicionar sus intereses, independientemente de que esos intereses afecten el resto de la sociedad”, dice José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional.

