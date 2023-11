“Trabajamos e invertimos en seguridad, pero no mejoró”, Claudia López sobre su gestión

Alcaldesa de Bogotá en el Patio Taller El Corzo, planta en la que se harán los cimientos del viaducto para la primera línea elevada del metro para la capital. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

A un mes de terminar su administración, la alcaldesa Claudia López habló, a manera de balance, de lo que le dejó su paso por la Alcaldía Mayor de Bogotá. La mandataria reveló cuál fue su mayor frustración en el cuatrienio y los logros que la enorgullecen, que quedan como legado para la ciudad.

“Mi mayor frustración es que la seguridad no mejoró como todos deseamos”

“Con los temas de seguridad, uno parece un hámster en una rueda fija: invertimos un montón, trabajamos con la policía, hicimos inversión social para habitantes de calle, para cámaras de seguridad, para alarmas (…) en ese sentido, mi mayor frustración es que hicimos, trabajamos, invertimos y la seguridad no mejoró como todos quisiéramos”, dijo la alcaldesa en referencia a los índices de inseguridad que, en definitiva, fueron la piedra en el zapato durante su periodo de gobierno.

Sobre ese particular, López señaló el daño que le hizo a la ciudad la reducción del cuerpo policial, pasando de 18.000 uniformados en el inicio de su administración a 16.000, que es la cifra global de uniformados con la que termina su mandato. Señaló, además, el problema que suponen los altos índices de impunidad, ya que, actualmente, 8 de cada 10 personas capturadas, quedan en libertad.

Manzanas del cuidado

La mandataria también se refirió con orgullo a los programas sociales y a las luchas que dio durante su alcaldía, las cuales calificó como “su mayor alegría”. Y la implementación de las Manzanas del Cuidado es uno de los programas bandera de su administración. Estos espacios, dedicados a las mujeres cuidadoras, fueron ampliamente alabados en campaña por la totalidad de los candidatos, quienes incluso se comprometieron a seguir con los lineamientos del proyecto durante la siguiente administración.

Colegios y jardines para jóvenes

Otra de las mayores alegrías de la alcaldesa es “que los niños y jóvenes de Bogotá se queden con 13 jardines más, 70 colegios más, 60.000 cupos más y que los jóvenes de Bogotá se queden con 40.000 becas de jóvenes a la U y que 87.000 jóvenes salgan graduados con doble titulación”.

La defensa del metro

“¡Hágame el favor! la defensa que hicimos del metro. ¡Nos dimos una pela! ¡Bogotá se respeta! En esto, construir sobre lo construido es muy importante. Yo recibí el contrato de la primera línea del metro recién firmado. Hoy va en un 26% de ejecución”, señaló la alcaldesa.

“Mi compromiso fue sacar adelante la primera línea y abrir la licitación para la contratación de la segunda. Hoy puedo decir con mucho orgullo: cumplimos y conseguimos $35 billones para la segunda línea, que va a ir a Engativá y Suba, la cual tendrá 15 kilómetros, 11 estaciones, es subterránea, ya está en licitación y en junio del año entrante empezará la ejecución de la segunda línea del metro”, puntualizó.

“Impunidad total, en eso se ha convertido la paz total”

Por otro lado, la alcaldesa lanzó varias pullas al Gobierno Nacional respecto al manejo de la seguridad y la implementación de la paz total. “Bogotá no es una isla y yo lo quiero decir con total claridad: mientras aquí desde el Gobierno Nacional, en nombre de la tal paz total, le sigan ofreciendo impunidad total a cuanto delincuente aparezca, no va mejora la seguridad. Mientras el gobierno nacional siga debilitando la fuerza pública, no va a mejorar la seguridad”.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.