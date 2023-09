Claudia López y su desaprobación del 60% ¿Qué piensa cada estrato?, según Invamer

Alcaldesa de Bogotá en el Patio Taller El Corzo, planta en la que se harán los cimientos del viaducto para la primera línea elevada del metro para la capital. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La Alcaldía de Bogotá está en el centro del debate a un mes de las elecciones regionales. Gran expectativa genera entre los citadinos la pregunta por quién sucederá a Claudia López en el Palacio Liévano. Pero, antes de que esto se defina en las urnas el próximo 29 de octubre, la gestión de la primera alcaldesa de la capital del país, está en la mira. Por ello, la firma Invamer, le preguntó a las personas acerca de lo que piensan sobre su administración. ¿Qué respondieron?

Fueron 600 encuestas realizadas en Bogotá, a personas mayores de 18 años, aptas para votar. La primera pregunta que se les hizo fue: ¿cree usted que las cosas en Bogotá están mejorando o están empeorando?

El 14,2% contestó que las cosas van mejorando; el 10,3% que siguen igual, y el 73,5% que las cosas van empeorando. Es decir, de cada siete de diez bogotanos y bogotanas, sienten que las cosas van de mal en peor. Cada mes la percepción es más negativa, pues en agosto, era el 19,9% que creía que las cosas iban mejorando.

La tendencia, sin embargo, varía de acuerdo con el estrato de los encuestados. Por ejemplo, en los estratos 4,5 y 6, la percepción de que todo va empeorando, está en el 66,9%, y mejorando, del 18,5%. Del estrato, 3, el 74,4% piensa que van mal las cosas y el 12,4% que van bien. Pero, ¿qué dice el estrato 1 y 2? En este caso sube a 76,7% contestó que ha empeorado la situación y solo el 14,2%, que van bien. Es decir, que la población menos favorecida en la capital, es la que más duro califica la situación en Bogotá.

Veamos el resto. La firma también preguntó: ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Claudia López se está desempeñando en su labor como alcaldesa de Bogotá?

El 60,4% desaprueba la gestión de López, y el 34,5%, la aprueba. Cosa que también cambia si miramos las respuestas por estratos. En los estratos 1 y 2, el 59,5% desaprueba la administración de la alcaldesa, y el 34,8%, la aprueba. El estrato 3 es el que inclina el promedio de la desaprobación, juntando un 65,5% que la desaprueba. Curiosamente, los más pudientes, los estratos 4,5, y 6, que son quienes más piensan que las cosas van de capa caída en la ciudad, son los que aprueban más la gestión de la alcaldesa: 42,2% de aprobación, frente a un 51,8% de desaprobación.

La última pregunta que hizo Invamer fue acerca de las expectativas cumplidas, o no, y si están cumplieron con lo que esperaban los ciudadanos con la Alcaldía de Claudia López. Para responder, categorizó esto en tres opciones: ha hecho más de lo que usted esperaba; ha hecho lo que usted esperaba, o ha hecho menos de lo que usted esperaba.

El 69,5% contestó que ha hecho menos de lo que esperaba, frente al 9,3% que contestó que más de lo que esperaba. Por estrato, el 3, calificó con más dureza esta pregunta: 74,6% dice que ha hecho menos de lo que esperaba; por su parte, de los estratos 1 y 2, el 68,5% piensa también en negativo; y como sigue la tendencia, los 4, 5, y 6, aprueban más, pero no tanto como querría la mandataria: el 60,9% dice que ha hecho menos de lo que esperaban, frente al 8% que piensa lo contrario. Esta pregunta, sin embargo, es la que más tiene indecisos, que aún no sabrían cómo contestarla: el 18,6% del total dijo no saber qué pensar al respecto.

