Códigos QR en taxis de Bogotá no serán obligatorios ni causarán inmovilización

Los códigos QR permitirán a los pasajeros consultar información oficial del taxi y su conductor, sin convertirse en un requisito para operar. Foto: Movilidad

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La instalación de códigos QR en taxis de Bogotá generó reparos entre representantes del gremio, que cuestionaron si la nueva herramienta sería obligatoria y qué ocurriría con los conductores que decidieran no instalarla o tuvieran problemas para su lectura.

Ante las dudas, este miércoles 12 de agosto la Secretaría Distrital de Movilidad salió a aclarar las reglas de la estrategia y lanzó un mensaje de tranquilidad a propietarios y conductores: el código QR no será, por ahora, un requisito para prestar el servicio y su ausencia tampoco podrá ser utilizada como causal de inmovilización.

La herramienta comenzó a ser instalada en taxis de la capital como una alternativa para que los pasajeros puedan verificar información oficial sobre el vehículo, el conductor y la empresa a la que está vinculado.

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¿Es obligatorio instalar el código QR?

No. Este fue uno de los principales puntos que aclaró Movilidad.La incorporación del código es voluntaria durante esta primera fase y los propietarios o conductores podrán continuar prestando el servicio normalmente aunque su vehículo no lo tenga.Tampoco reemplazará los documentos y requisitos que actualmente debe cumplir un taxi para operar legalmente.

La precisión responde, entre otras cosas, a las inquietudes planteadas por el representante del gremio Hugo Ospina, quien cuestionó si existía una disposición que hiciera obligatorio portar el QR y recordó que la legalidad de los vehículos ya se acredita mediante documentos como la tarjeta de operación, el SOAT, la revisión técnico-mecánica y los seguros correspondientes.

No tenerlo tampoco será motivo para inmovilizar el taxi

Otra de las preocupaciones estaba relacionada con posibles sanciones cuando un vehículo no tuviera el código o este presentara problemas al momento de ser leído.Movilidad descartó ese escenario.Según la entidad, ni la ausencia del QR ni una eventual imposibilidad para escanearlo constituyen una causal de inmovilización del vehículo.

Ospina había recordado los inconvenientes registrados años atrás con otros sistemas tecnológicos utilizados para identificar taxis y preguntó si una falla de lectura podría terminar afectando nuevamente a los conductores.

La implementación comenzará con 5.000 códigos QR, que serán entregados e instalados sin costo para los propietarios o conductores beneficiarios.El propósito, según el Distrito, no es crear un nuevo requisito para los taxistas, sino facilitar a los pasajeros la consulta de información que ya reposa en los sistemas oficiales.

Al escanear el código, el usuario será dirigido a la plataforma “Mi Movilidad a un Clic”, donde podrá ingresar a la opción de verificación de taxis.

Allí podrá consultar, mediante la placa o el número de la tarjeta de control, datos relacionados con el vehículo, el conductor, la empresa a la que se encuentra vinculado, la tarjeta de control y la vigencia de documentos asociados con la operación.

¿Para qué quiere Bogotá implementar los QR?

La estrategia había sido anunciada en marzo por el alcalde Carlos Fernando Galán y el pasado 5 de agosto, en el marco del Día del Taxista, el Distrito inició oficialmente la entrega de los códigos QR para instalarlos en los taxis de Bogotá.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la intención es que los pasajeros tengan una herramienta adicional para verificar el taxi en el que se movilizan y acceder de manera sencilla a información oficial.

“Con esta estrategia, el Distrito busca poner información al alcance de las personas que utilizan el servicio de taxi, para generar confianza y mejorar la experiencia”, señaló la entidad.

Por ahora, entonces, tener el QR dependerá de la decisión del propietario o conductor: no portarlo no impedirá trabajar, no dará lugar a la inmovilización del vehículo y tampoco sustituirá los requisitos legales que ya deben cumplir los taxis que circulan por Bogotá.

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