Comerciante fue amordazado y asesinado en una vivienda en Bogotá: CTI investiga

Las autoridades investigan un nuevo homicidio ocurrido la noche del lunes 15 de diciembre en el sur de la ciudad. Fue en el barrio Bosa Carbonell en donde ciudadanos reportaron un hecho violento en la vivienda de un reconocido comerciante del sector. Al indagar, la Policía halló el cuerpo del hombre de 59 años.

De acuerdo con la coronel Natalia Borja, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, vecinos del comerciante notaron movimientos sospechosos en la casa de la víctima, razón por la cual llamaron al 123 y las autoridades se dirigieron al lugar.

La escena era lamentable: “mi papá tenía los ojos vendados con cinta, las manos y pies atadas”, indicó el hijo de la víctima a City Tv. El joven también indicó que los vecinos vieron el celular del comerciante en el suelo y con la puerta de la casa abierta, lo que terminó de despertar la preocupación.

Según el relato de los vecinos, los asesinos continuaron en la vivienda hasta que fueron indagados por habitantes del edificio, ante esto, habrían huido por los tejados, dejando a la víctima en el lugar de los hechos.

Mientras el CTI realizó el levantamiento del cuerpo y primeras aproximaciones al caso, la Policía continúa desplegando esfuerzos para dar con los responsables: “Estamos adelantando las indagaciones correspondientes para esclarecer este lamentable hecho”, señaló la coronel Borja, quien además invitó a la ciudadanía a aportar información que ayude a esclarecer este nuevo crimen.

¿Cómo van los homicidios en Bogotá?

Juan Felipe Campos, jefe de la Oficina de Análisis y Estadística, de la Secretaría de Seguridad, dice que Bogotá tuvo uno de los años más positivos en seguridad, pese al déficit de pie de fuerza. La ciudad ha tenido una disminución de policías en los últimos años y con 198 policías por cada 100.000 habitantes, tiene la tasa más baja de las capitales del país. “A pesar de esto, hay una mejora en los principales indicadores de seguridad”.

En cuanto a homicidios, reconoció que 2024 fue uno de los años más críticos. Sin embargo, desde septiembre de ese año hubo acciones coordinadas, que permitieron que septiembre de 2025 fuera el mes menos violento desde que hay registros mensuales. Entre septiembre y noviembre de 2025 hubo una reducción de 80 homicidios frente al mismo periodo del año anterior. Frente a los homicidios asociados a atracos, señala que, aunque es grave, hay reducciones clave: en 2025 se registraron 59 homicidios por atraco, frente a 130 casos en 2021.

