Comisarías de Familia ahora estarán adscritas a la secretaría de Seguridad

Bogotá cuenta con 37 Comisarías de Familia, 35 fijas que atienden en forma presencial diurna, semipermanente y permanente Foto: Secretaría de Integración Social

La secretaría de Integración Social informó que las comisarías de familia en Bogotá, serán trasladadas a la secretaría de Seguridad en un periodo de transición que culminará en 2026, asegurando que la prestación normal de los servicios no se verá afectada durante este proceso.

La decisión viene cocinándose tiempo atrás en el marco de la política de infancia en la ciudad, lo que implica que en dos años, la secretaría de Integración Social se dedique “a la política de prevención de la violencia en el contexto familiar, liderando los proyectos que son más acordes con nuestra misionalidad, trabajando con las familias de toda la población de Bogotá. Y la Secretaría de Seguridad, al acceso a la justicia y medidas de protección a quienes han sido víctimas de violencia intrafamiliar”, explicó el secretario Roberto Angulo.

El proceso de empalme iniciará con la formalización de los equipos comisariales a la planta para luego hacer los ajustes normativos, administrativos, traslado del recurso humano y de la capacidad técnica de la Secretaría de Integración Social hacia la Secretaría de Seguridad.

En el Plan Distrital de Desarrollo, que ya empezó su discusión en el Concejo, está consignado el fortalecimiento de las comisarias de familia, aumentando la capacidad de respuesta, formalizando en la planta de personal los equipos interdisciplinarios actuales y proponiendo como meta, incrementar 16 equipos comisariales adicionales, es decir, pasar de 51 a 67.

LEA MÁS: Joven murió tras someterse a una cirugía de cordales al sur de Bogotá: esto sucedió

Actualmente, Bogotá cuenta con 37 comisarías de familia, 2 de ellas con atención permanente los 7 días de la semana, las 24 horas del día; 10 comisarías de Familia semipermanentes con atención de lunes a viernes de 7 a.m. a 11 p.m., 22 comisarías de familia diurnas, con atención de lunes a viernes de 7 a.m. a 4 p.m., 1 comisaría de familia rural con horario especial de jueves a domingo de 7 a.m. a 4 p.m. y 2 comisarías de familia móviles, que atienden población rural dispersa; Esto representa 51 equipos interdisciplinarios que atienden alrededor de 160 mil personas al año, entre ellas aproximadamente, 40 mil víctimas.

¿Cómo realizar una denuncia en una Comisaría de Familia?

Es de recordar que las comisarías de familia son la puerta de acceso a la justicia para las víctimas de violencia en el contexto familiar. Son dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital, que, de acuerdo con la Ley 2126 de 2021, se encargan de brindar atención especializada para prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género u otras violencias en el contexto familiar.

Para realizar una denuncia de violencia en el contexto familiar, lo puede hacer cualquier ciudadano o ciudadana que actúe en nombre de la víctima cuando esta se encuentre en indefensión manifiesta, o cualquier ciudadano o ciudadana que ejerza funciones públicas. Para esto se requiere aportar datos que permitan la identificación y ubicación de la víctima, así como referencia de los hechos de violencia que hayan ocurrido dentro de los 30 días anteriores a la fecha de la denuncia.

Las comisarías de familia han atendido, entre enero a abril de 2024, a 13.207 personas, con un promedio diario de 437 atenciones.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.