¿Cómo actuar ante una sospecha de abuso sexual infantil?

Según Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles SOS, el 90% de los casos ocurre en el entorno doméstico. EFE/ Nina Osorio Foto: EFE - Nina Osorio

El fin de semana estuvo marcado por una noticia que dio un giro inesperado. La denuncia ciudadana de un supuesto abuso sexual contra un niño rápidamente se descartó, tras un examen médico-legal y el testimonio del menor, de 7 años. Al final, todo se trató de una mala interpretación de quienes (de buena fe) decidieron activar y difundir la alerta, que pronto se viralizó.

El caso inició cuando transeúntes del barrio Chicó Navarra, en Usaquén, vieron una confusa escena en el balcón de un apartamento, entre el adulto y el menor. Ellos lo...