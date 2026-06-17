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¿Cómo actuar ante una sospecha de abuso sexual infantil?

Tras el caso que se registró este fin de semana en el norte de Bogotá, son muchas las lecciones que quedan para la ciudadanía y los medios. Organizaciones defensoras de la niñez destacaron que, si bien es valioso que la ciudadanía esté alerta para reportar a cualquier niño en peligro, el mensaje es usar los canales institucionales.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
17 de junio de 2026 - 11:00 a. m.
Según Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles SOS, el 90% de los casos ocurre en el entorno doméstico. EFE/ Nina Osorio
Según Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles SOS, el 90% de los casos ocurre en el entorno doméstico. EFE/ Nina Osorio
Foto: EFE - Nina Osorio

El fin de semana estuvo marcado por una noticia que dio un giro inesperado. La denuncia ciudadana de un supuesto abuso sexual contra un niño rápidamente se descartó, tras un examen médico-legal y el testimonio del menor, de 7 años. Al final, todo se trató de una mala interpretación de quienes (de buena fe) decidieron activar y difundir la alerta, que pronto se viralizó.

El caso inició cuando transeúntes del barrio Chicó Navarra, en Usaquén, vieron una confusa escena en el balcón de un apartamento, entre el adulto y el menor. Ellos lo...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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