Como en casa: así funcionan las nuevas instalaciones hospitalarias domiciliarias de Bogotá

Casa Boston, una de las cuatro que cuenta con el nuevo servicio de hospitalización domiciliaria. Foto: Secretaría de Salud

Paola Oliveros, de 44 años, tuvo un accidente mientras caminaba: su pie se enredó en una estructura de concreto de la calle y terminó sufriendo una fractura en el tobillo. La lesión, aunque no comprometió su pierna, obligó a que le realizaran varias cirugías, lo que modificó su estilo de vida durante el tiempo de recuperación. En medio de las operaciones, el proceso hospitalario le preocupaba por varias razones: la internación en hospitales impedía las visitas de su hijo de 8 años, y en su casa no había las condiciones adecuadas para su...