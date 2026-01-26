Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Como en casa: así funcionan las nuevas instalaciones hospitalarias domiciliarias de Bogotá

Antiguos hospitales de mediana complejidad abandonados están siendo reabiertos para aplicar un nuevo modelo de atención hospitalaria: las Casas Más Bienestar, con las que el Distrito busca descongestionar los hospitales que necesitan camas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
26 de enero de 2026 - 12:00 p. m.
Casa Boston, una de las cuatro que cuenta con el nuevo servicio de hospitalización domiciliaria.
Casa Boston, una de las cuatro que cuenta con el nuevo servicio de hospitalización domiciliaria.
Foto: Secretaría de Salud

Paola Oliveros, de 44 años, tuvo un accidente mientras caminaba: su pie se enredó en una estructura de concreto de la calle y terminó sufriendo una fractura en el tobillo. La lesión, aunque no comprometió su pierna, obligó a que le realizaran varias cirugías, lo que modificó su estilo de vida durante el tiempo de recuperación. En medio de las operaciones, el proceso hospitalario le preocupaba por varias razones: la internación en hospitales impedía las visitas de su hijo de 8 años, y en su casa no había las condiciones adecuadas para su...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

hospitalización

secretaría de salud

salud

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.