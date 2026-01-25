Conoce más
25 de enero de 2026 - 09:06 p. m.
¿Cómo le van a recoger la basura en Bogotá desde el 12 de febrero?
Desde el 12 de febrero cambia el esquema de recolección de basuras en Bogotá, pero no como se había anunciado. La ciudad no pasará a libre competencia y los cinco operadores actuales seguirán prestando el servicio en las mismas zonas. ¿Por qué se frenó el cambio, hasta cuándo va este régimen transitorio y qué debe vigilar el Distrito para evitar una nueva crisis de basuras?
