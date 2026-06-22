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¿Cómo predecir los trancones de Bogotá? Así funciona el primer laboratorio de semáforos

Bogotá estrena el primer laboratorio de semaforización de Colombia. Una unidad equipada con análisis de datos en tiempo real, inteligencia predictiva y tecnologías ecoeficientes para transformar el tráfico de la capital.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
22 de junio de 2026 - 10:49 p. m.
Laboratorio donde se prueban y analizan los distintos tipos de semáforos en la ciudad.
Laboratorio donde se prueban y analizan los distintos tipos de semáforos en la ciudad.
Foto: Secretaría de Movilidad

El problema de Bogotá, como el de casi cualquier ciudad cosmopolita con millones de ciudadanos a diario recorriendo sus vías, es lo difícil que resulta predecir el comportamiento de su movilidad. No lo han logrado los experimentados conductores, que salen de sus casas convencidos de que tardarán 20 minutos en llegar a sus destinos -pero terminan atrapados en horas de trancón-, y menos los ingenieros que llevan años programando semáforos, buscando hacer del tráfico algo más fluido, pero que, al cabo de cada ajuste, cambian todas las tendencias...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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