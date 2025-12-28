Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Bogotá
28 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.

¿Cómo se verán las estaciones del Metro de Bogotá? Recorrido a la Estación 1

Los 32 edificios que conformarán las 16 estaciones de la Línea 1, ya toman forma e impactan los alrededores de varios barrios. Con retos, avanza la estructuración. La Estación 1 ya terminó la fase más compleja de la obra, así se ve por dentro.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Juan Camilo Parra

Juan Camilo Parra

Conoce más

Temas Relacionados

Bogotá

Metro de Bogotá

Kennedy

Estación 1 del metro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.