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Comparendos policivos: la mayoría están archivados o sin decisión. ¿Una medida sin efectos?

Archivados, sin efectos o “en proceso” permanecen más de 1.896.000 comparendos impuestos en Bogotá. La tasa de pago no sube del 3 % y más de un millón están estancados.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
22 de julio de 2026 - 12:00 p. m.
Cerca del 96,4 % de los comparendos impuestos en Bogotá quedan impagos, represados o archivados.
Cerca del 96,4 % de los comparendos impuestos en Bogotá quedan impagos, represados o archivados.
Foto: Archivo Particular

Bogotá es una ciudad que, a diario, abre miles de procesos policivos por convivencia. Solo en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 240.237 comparendos, es decir, en promedio, casi 2.000 diarios. Porte de armas, colarse en Transmilenio y consumo de estupefacientes en vía pública son las tres acciones que más se sancionan. No obstante el volumen de sanciones, tan solo 197 han terminado con una decisión formal.

En el histórico, de 2022 a la fecha, el 96,4 % de los comparendos en Bogotá han quedado impagos. El debate lo abrió el...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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