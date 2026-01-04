Logo El Espectador
Bogotá
“Comunidad solo acepta traslado a un predio colectivo”: Consejería de Víctimas sobre emberas

Isabelita Mercado, consejera de víctimas de Bogotá, habló sobre la gestión en 2025 y los retos que vienen. Retornos, tensiones con la comunidad Emberá y estrategias para excombatientes y desplazados marcaron la agenda.

Camilo Tovar Puentes
04 de enero de 2026 - 09:22 p. m.
El 15 de febrero de 2024, Mercado asumió la dirección de la entidad. Ha sido reconocida como Embajadora de Paz en la cumbre de jóvenes "One Young World" y participó como delegada en la Primera Cumbre Mundial para erradicar la violencia sexual en los conflictos armados, realizada en Londres. Formó parte del equipo del Ato Comisionado para la Paz durante las negociaciones con la extinta guerrilla de las FARC.
Foto: Consejería de Víctimas

El 2025 estuvo marcado por las tensiones con la comunidad embera. ¿Qué se está haciendo actualmente?

Para entender la situación hay que retroceder a septiembre, cuando se realizó el mayor retorno colectivo en la historia del Distrito: más de 1.400 personas regresaron a tres resguardos en Risaralda y Chocó, en una operación en la que participaron 10 entidades distritales.

Tras ese retorno, permanecieron cerca de 280 personas en La Rioja. Algunas habían manifestado inicialmente su intención de regresar, pero desistieron al considerar insuficientes las garantías. Es importante recordar que esas garantías están definidas por la ley y no son...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
