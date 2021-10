Con 50 pupitres vacíos piden presencialidad total en colegios de Bogotá

Según el Observatorio de Gestión Educativa ExE, cerca de tres millones de estudiantes permanecen en actividades no presenciales.

Simulando un aula de clases, con pupitres y útiles escolares, pero completamente vacío porque faltan los estudiantes, el concejal de Bogotá Martín Rivera hizo un llamado frente al Ministerio de Educación para que los jóvenes puedan volver, en su totalidad, a la presencialidad en los centros educativos.

Se trató de una iniciativa que desarrollada luego de que el Observatorio de Gestión Educativa ExE emitiera unas cifras en las que se contempla que cerca de 2′868.269 estudiantes permanecen en actividades no presenciales, lo que, dice el concejal, pone en riesgo su continuidad escolar.

“A pesar de que bares, discotecas, restaurantes incluso estadios de fútbol ya hayan llegado a su máxima capacidad, hay más de tres millones de niños, niñas y adolescentes que no han podido regresar a sus salones de clases, por esa razón decidimos recrear, frente al ministerio de educación, cómo se ve un salón de clases vacío. Cada uno de estos pupitres representa sueños que no se están pudiendo construir, proyectos de vida que están estancados porque la educación no es una prioridad todavía en nuestro país”, señaló Martín Rivera.

Según cifras del mismo Ministerio de Educación, para el 2019, la deserción escolar llegó al 2.99 %, por lo que se cree que la ausencia en las aulas, debido a la pandemia, podría aumentar los índices. La encuesta Pulso Social 2021 del DANE, señala que alrededor del 12 % de los niños no asisten o realizan actividades educativas o de aprendizaje.

La educación debe ser prioridad en Colombia. #ClasesPresencialesYa pic.twitter.com/Nx1bXrweLP — Martín Rivera Alzate (@riveraalzate) October 26, 2021

Por su parte, un estudio realizado por la Universidad de los Andes y ProBogotá deja en evidencia que serían por lo menos el 40 % de los estudiantes, en colegios oficiales, que dedicaron solo tres horas del día a la jornada educativa. Así mismo, los datos recolectados indican que durante la pandemia por lo menos la mitad de los estudiantes de colegios públicos presentaron dificultades en el acceso a los métodos educativos virtuales, ya que no contaban con dispositivos digitales o internet de calidad.

“Estamos esperando que la ministra María Victoria Angulo, como su equipo, hagan una reflexión para que la educación sea una prioridad en Colombia”, concluyó el concejal.