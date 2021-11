Con la mira en el Congreso: la apuesta de los concejales y los partidos en Bogotá

A partir de hoy están abiertas las inscripciones para las elecciones al Congreso del próximo año. Y desde ya se comienzan a barajar las cartas dentro de los partidos sobre quiénes aspirarán al Senado o a la Cámara de Representantes. De esa puja no se escapa el Concejo de Bogotá, de donde tres cabildantes dejarían su cargo para dar un paso más en su carrera política.

El primero de ellos es Andrés Forero (Centro Democrático), quien se lanzará a la Cámara de Representantes como dupla de Miguel Uribe, que sería la cabeza de lista. “Existe la posibilidad y la estoy evaluando. Mientras tanto, estoy concentrado en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial)”.

Por el otro lado está la concejal animalista Andrea Padilla (Alianza Verde), quien en los últimos meses ha acompañado actividades con animales en el norte del país y quien renunciaría a su curul para aspirar al Senado. Lo mismo tiene previsto el cabildante Yéfer Vega (Cambio Radical), quien busca votos en Huila y el sur del país, aprovechando el vacío que dejarán Ernesto Macías (Centro Democrático) y Rodrigo Villalba (liberal), que no estarán en estas elecciones. “Cuando me lancé al Concejo prometí que no estaría más de dos períodos. Salgo con importantes acuerdos de ciudad y de control político”.

Si bien los tres tienen la posibilidad de renunciar desde ahora, el Cabildo enfrenta dos grandes discusiones de ciudad, que no quieren dejar de lado. Por un lado está el presupuesto del próximo año y por el otro el POT que, como señaló Forero, es el centro de la discusión en este momento. En el caso de Padilla su participación será clave, pues gran parte de los planteamientos sobre animales en el proyecto parten de su idea de convertir a Bogotá en una zoopolis. Se espera que los tres renuncien al Concejo el 10 de diciembre, para presentar su candidatura tres días después, antes del cierre de las inscripciones.

El reemplazo de Forero será el exedil de Mártires Javier Ospina, mientras que por Andrea Padilla entraría Libardo Asprilla, actual director del IPES (Instituto Para la Economía Social), quien renunciará a su cargo en los próximos días. Pero en el caso de Vega, las fichas aun no están claras. Su curul la podría llegar a ocupar el exconcejal César García o el excabildante Samuel Arrieta.

Por la reelección en la Cámara

En los otros partidos no habrá movimientos de concejales, pero sí de fichas claves. Además, se concentrarán en apoyar a los que actualmente representan a Bogotá en la Cámara. Por el Nuevo Liberalismo (o Bogotá para la Gente) hay varios nombres relacionados con la campaña a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, como Andrea Moncayo, Angélica Martínez y Miguel Silva, quien además era su asesor en el cabildo. En este grupo también está José David Castellanos, exconcejal en el período pasado.

Los liberales le seguirán apostando a Juan Carlos Losada, quien buscará su reelección, mientras que en Cambio Radical continuarían Ángela Sánchez y José Daniel López (que haría dupla con David Luna al Senado) y entraría como candidato el exconcejal Julio César Acosta, esposo de la cabildante Carolina Arbeláez.

El Centro Democrático le apuesta a mantener la curul de José Jaime Uscátegui y Enrique Cabrales, quien insiste en hacer dupla con Humberto Amín desde el Concejo, para trabajar por la ciudad. Está en veremos Gabriel Santos, a quien en su partido lo ven más cerca a otras filiaciones políticas, pese a que ha armado su nicho desde el Congreso.

Otro es el caso de Edward Rodríguez (Centro Democrático), quien le apuesta a la presidencia; María José Pizarro (Coalición Decentes), que irá al Senado; Germán Navas Talero (Polo), que anunció su regreso a la academia, y Juanita Gobertus (Alianza Verde), quien no se lanzará en esta ocasión al Congreso. En su reemplazo, está impulsando la candidatura a la Cámara de Diana Rodríguez Uribe, quien fue recientemente defensora Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género.

Dentro de los Verdes apostarán por la continuidad de Katherine Miranda y Mauricio Toro, así como a personajes nuevos como Gabriel Cifuentes, hijo del presidente de la Justicia Especial para la Paz (JEP); Fernando Rojas, exconsultor de asuntos de movilidad de la Alcaldía de Bogotá; Catherine Juvinao y Jaime Flórez, que además de alcalde encargado de Ciudad Bolívar, fue director de Relaciones Políticas del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, en el Concejo.

Por último está el Pacto Histórico, que conforman partidos como Colombia Humana y el Polo Democrático, está alianza todavía se encuentra en el proceso de configuración de la lista al Senado. En medio de la discusión se han hecho encuentros programáticos en la ciudad y se ha trabajado en el pacto de mujeres por Bogotá, mientras definen si se conformarán listas abiertas o cerradas. Por ahora, lo único cierto es que conformarán una lista cremallera, que a la Cámara por Bogotá encabezará David Racero, quien buscará repetir curul.

“Todo depende de cómo se configuren las listas. Si son cerradas para Cámara como para el Senado tenemos la obligación de impulsar con disciplina y militancia la lista del Pacto Histórico en el acuerdo que se está construyendo, porque por ahora no es definitivo”, dijo Celio Nieves, quien señala que eso estaría por definirse en los próximos días.

Lo cierto es que viene un remezón grande dentro de la Cámara por Bogotá, no solo por los intereses de varios de los que prefirieron no continuar, sino por las nuevas fichas que entran al juego, como el Nuevo Liberalismo. Por lo pronto, se espera que en el transcurso del mes se sigan conociendo los candidatos que entrarán en la puja por la Cámara por Bogotá, así como las movidas políticas dentro del Concejo, pues no solo están los cambios, sino las últimas decisiones que tendrán que tomar quienes decidan dar el salto al Congreso.