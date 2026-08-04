Con nuevo marco tarifario, UAESP tendrá 3 meses para definir cómo recogerá la basura

La capital produce más de 6 mil toneladas diarias de residuos ordinarios. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Colombia tendrá por los próximos 15 años un nuevo marco tarifario, tras más de una década sin actualización. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió el 30 de julio la Resolución 1040 de 2026, donde definió que el país pasará de un modelo de recolección, transporte y enterramiento de basura a uno donde el Gobierno Nacional priorizó la separación en la fuente y aprovechamiento de la mano de los recicladores y así avanzar en el programa Basura Cero, un modelo que desde su alcaldía, el hoy presidente Gustavo...