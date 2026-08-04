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Con nuevo marco tarifario, UAESP tendrá 3 meses para definir cómo recogerá la basura

El reloj empieza a correr para el Distrito, luego del cambio de modelo de tarifa expedido por el Gobierno Nacional. La UAESP tendrá entonces hasta el 30 de octubre para definir qué modelo quiere elegir para la prestación de aseo en Bogotá.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
05 de agosto de 2026 - 12:51 a. m.
La capital produce más de 6 mil toneladas diarias de residuos ordinarios.
La capital produce más de 6 mil toneladas diarias de residuos ordinarios.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Colombia tendrá por los próximos 15 años un nuevo marco tarifario, tras más de una década sin actualización. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió el 30 de julio la Resolución 1040 de 2026, donde definió que el país pasará de un modelo de recolección, transporte y enterramiento de basura a uno donde el Gobierno Nacional priorizó la separación en la fuente y aprovechamiento de la mano de los recicladores y así avanzar en el programa Basura Cero, un modelo que desde su alcaldía, el hoy presidente Gustavo...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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