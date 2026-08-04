Con nuevo marco tarifario, UAESP tendrá 3 meses para definir cómo recogerá la basura

La capital produce más de 6 mil toneladas diarias de residuos ordinarios.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Colombia tendrá por los próximos 15 años un nuevo marco tarifario, tras más de una década sin actualización. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió el 30 de julio la Resolución 1040 de 2026, donde definió que el país pasará de un modelo de recolección, transporte y enterramiento de basura a uno donde el Gobierno Nacional priorizó la separación en la fuente y aprovechamiento de la mano de los recicladores y así avanzar en el programa Basura Cero, un modelo que desde su alcaldía, el hoy presidente Gustavo...
Por María Angélica García Puerto
Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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