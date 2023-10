Con Policía, la Uaesp intenta tomar posesión de los cementerios distritales de Bogotá

La entidad del Distrito llegó con las autoridades hasta el cementerio del Norte para iniciar con la operación de este espacio, sin embargo, la entidad afirma que la empresa a cargo no ha querido entregárselo. Por su parte, el operador culpa a la Uaesp de no darles las garantías necesarias para ejercer sus labores, e incluso, afirma que es la misma entidad la que no le ha querido recibir los cementerios.