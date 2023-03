Con un disparo policía evitó el sicariato de un comerciante en Bogotá

Entre enero y febrero de 2023 se han registrado 167 homicidios en Bogotá, 28 más que en el mismo periodo del 2022. (Imagen de referencia)

Cerca de la avenida Primero de Mayo, en la localidad de Kennedy, ciudadanos presenciaron un intento de ataque sicarial en esa zona. Los hechos sucedieron este 29 de marzo, cuando un comerciante fue sorprendido, a plena luz del día, por un sujeto que comenzó a dispararle, sin embargo, el hombre pudo escapar y esquivar los múltiples disparos con los que el delincuente intentaba asesinarlo.

En medio de la escena, transeúntes llamaron a la Policía, la cual se encontraba a pocas cuadras del lugar y llegó a atender la emergencia.

“Efectivamente, nos encontrábamos a 50 metros de donde inició como tal el tiroteo en contra de este comerciante; con mi compañero de patrulla, al escuchar la voz de la comunidad, iniciamos la persecución para dar con la captura de este sujeto, antes que cometiera el homicidio el ciudadano”, contó el patrullero Alfredo Pérez en Noticias Caracol.

En medio de la persecución, el comerciante intentó refugiarse en un local, al cual también ingresó el delincuente, a quien venía siguiendo la Policía.

“El sicario independientemente de que yo le eché pito (...) siguió con su cometido, que era asesinar a ese ciudadano. Como se ve en el video, yo llego, el comerciante ingresa e ingresa el sicario (…) Me apunta con el revólver, me dispara dos veces, pero gracias a Dios la munición no entró bien en el tambor. O hubiera sido diferente la historia”, explicó el policía en ese noticiero.

De acuerdo con Pérez, al delincuente se le atascó el revolver y por eso no pudo asesinar al comerciante, de lo contrario “la historia hubiera sido diferente”. Después de esto, cuando los uniformados lograron entrar al mismo local, el patrullero saca su arma de dotación para persuadirlo, teniendo en cuenta que dentro de ese negocio había clientes y alguien más podía salir lastimado.

“La idea era persuadirlo (...) pero ya a él vuelve, manipula otra vez el tambor del revólver para disparar y ya es cuando yo me veo ya en la obligación de hacer el uso de la fuerza y reducirlo causándole las lesiones en la parte baja del cuerpo para así evitar que él fallezca”, compartió Pérez.

En medio de la situación, la víctima desapareció de la zona, sin embargo, las autoridades le hacen el llamado para que presente las denuncias por este ataque. Por su parte, el delincuente fue trasladado a la Clínica de Occidente para atenderlo. Sin embargo, el sujeto ya cuenta con una orden de detención intramural.

Las autoridades afirman que el sicario haría parte de la banda transnacional Tren de Aragua. De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Seguridad, entre enero y febrero de 2023 se han registrado 167 homicidios en Bogotá, 28 más que en el mismo periodo del 2022.

