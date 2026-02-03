Logo El Espectador
Bogotá
Con venta de acciones del Grupo de Energía, Distrito busca liquidez para obras

Con un precio de acción que crece, el Distrito explora vender el 9,4 % de sus acciones en el GEB para invertir en proyectos como el metro, la calle 13 y la carrera séptima.

Ana Rodríguez Novoa
03 de febrero de 2026 - 12:30 a. m.
El Distrito inició una fase exploratoria para evaluar la posible venta del 9,4 % de las acciones del Grupo Energía Bogotá. / Mauricio Alvarado
La exploración que hoy adelanta el Distrito para vender el 9,4 % de las acciones del Grupo Energía Bogotá (GEB) no es una idea nueva ni una decisión aislada. Se trata de la continuidad de una política pública que se tomó hace casi una década y que ha atravesado varias administraciones, con enfoques distintos, pero con un mismo propósito: usar parte del patrimonio público para financiar grandes obras de la ciudad.

Esta puerta se abrió en la administración de Enrique Peñalosa. En 2016, el Concejo de Bogotá le autorizó la venta de hasta el 20 %...

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
