Con venta de acciones del Grupo de Energía, Distrito busca liquidez para obras

El Distrito inició una fase exploratoria para evaluar la posible venta del 9,4 % de las acciones del Grupo Energía Bogotá. / Mauricio Alvarado Foto: Mauricio Alvarado

La exploración que hoy adelanta el Distrito para vender el 9,4 % de las acciones del Grupo Energía Bogotá (GEB) no es una idea nueva ni una decisión aislada. Se trata de la continuidad de una política pública que se tomó hace casi una década y que ha atravesado varias administraciones, con enfoques distintos, pero con un mismo propósito: usar parte del patrimonio público para financiar grandes obras de la ciudad.

Esta puerta se abrió en la administración de Enrique Peñalosa. En 2016, el Concejo de Bogotá le autorizó la venta de hasta el 20 %...