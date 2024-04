¿Concejal de Bogotá mintió sobre gastos de campaña? En esto va el caso Schiavenato

Foto: TikTok de Nico Jurado

El 27 de marzo, este diario publicó un artículo sobre una posible irregularidad en el reporte de gastos de campaña del concejal de Bogotá Ángelo Schiavenato Rivadeneira. El pago por los servicios de su estratega digital, el polémico tiktoker Nicolás Jurado, no figura en los reportes de Cuentas Claras, plataforma del Consejo Nacional Electoral, donde los candidatos a cargos de elección popular están obligados, por ley, a registrar la totalidad de ingresos y gastos de sus campañas.

La primera publicación se dio en la coyuntura de una polémica en redes sociales, porque Jurado denunció que Schiavenato le incumplió una promesa laboral, pese a haber sido artífice de la estrategia de redes que sirvió para que ganara una curul en el Concejo. El 27 de marzo, este diario envió un derecho de petición al concejal solicitando explicaciones sobre las funciones de Nicolás Jurado en su campaña y el por qué no se incluyó el pago por sus servicios en Cuentas Claras. Schiavenato contestó tres semanas después. Estas son sus respuestas:

“1. ¿Por qué razón no figura el sueldo de su estratega de redes sociales, Nicolás Jurado, en el aplicativo de Cuentas Claras?

Nicolás Jurado no percibió sueldo alguno. Su remuneración consistió en honorarios y su relación estuvo estrictamente ligada a la firma de abogados que lideré. Bajo esta premisa, no encuentro imperativo legal que me ordene reportar dicho «gasto».

2. ¿Cuáles eran exactamente las funciones de Nicolás Jurado mientras trabajó para usted como estratega de redes sociales?

El señor Nicolás Jurado estuvo vinculado con la firma de abogados que lideraba en aquella oportunidad. En virtud de dicha relación contractual, su función se basó estrictamente en promocionar la imagen de la firma y la consolidación de su marca”.

¿Qué tan “estrictamente”?

Ángelo Schiavenato fundó la firma Schiavenato Abogados. Si bien en sus respuestas al derecho de petición afirma que las funciones de Jurado consistieron “estrictamente” en trabajar para dicha empresa, el mismo concejal ha confirmado en medios de comunicación que Jurado estuvo a cargo de la estrategia electoral, que se llevó a cabo en redes, gracias a la cual obtuvo 11 mil votos, que le permitieron hacerse con una curul.

En una entrevista para RCN, publicada el 4 de noviembre de 2023, el concejal dijo que, aunque inicialmente vinculó a Jurado para las comunicaciones de su firma de abogados, sus seguidores le pidieron que se lanzara a ser presidente y, como ya tenía un puesto en la lista de Rodrigo Lara para el Concejo “si ellos [mis seguidores] quieren elegirnos, sí. Entonces la labor de Nico evidentemente fue fundamental”.

Jurado, además, realizó videos de propaganda electoral para el candidato Schiavenato. Tras las denuncias, el concejal cerró sus redes sociales y retiró de su canal de YouTube un video titulado “¿Angelo ALCALDE de Bogotá?”, donde anunciaba su candidatura. No obstante, El Espectador conservó una copia de dicho video y Nicolás Jurado facilitó al diario acceso a chats de WhatsApp que confirman que él realizó ese video para Schiavenato y el historial de edición del libreto de la pieza de propaganda electoral.

En este chat, Schiavenato revisa el libreto y la edición del video de propaganda electoral que hizo Jurado:

En los metadatos del archivo en drive del libreto, Nicolás Jurado figura como autor.

Posible omisión de gastos

Para Pedro Felipe Gutiérrez Sierra, abogado y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), estos hallazgos desmienten que el trabajo de Nicolás Jurado haya sido “estrictamente” dedicado a las comunicaciones de Schiavenato Abogados.

“Si [Nicolás Jurado] realmente trabajó para la campaña, así no recibiera remuneración, debió reportarlo como donación en especie y al valor comercial de la misma”, afirma el experto. Y es que el Artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 establece la obligatoriedad de reportar “ante el CNE los informes consolidados de Ingresos y Gastos de las campañas electorales”. Estos gastos pueden ser en dinero, crédito o especie.

El jurista agrega que aun aceptando la tesis de que, al estar Nicolás Jurado vinculado a la oficina de abogados sus honorarios provenían de la empresa y no directamente de la campaña, el que un comunicador de la oficina hubiera realizado piezas de propaganda electoral podría constituir una donación a la campaña por parte de la oficina, la cual tampoco fue registrada ante Cuentas Claras.

A juicio de Gutiérrez, la conducta de Schiavenato podría implicarle una multa del CNE por omisiones en la presentación de ingresos y gastos de campaña, la cual ronda los 20 millones de pesos.

¿Quién es Ángelo Schiavenato?

Ángelo Schiavenato Rivadeneira fue electo a sus 28 años para el periodo 2024-2027 en el Concejo de Bogotá. Ocupó el número 13 en la lista de Rodrigo Lara y ganó con exactamente 11 mil votos. Actualmente, Schiavenato enfrenta una investigación de la Procuraduría por haber entrado a la sede del Concejo de Bogotá en una moto junto a su copartidario, el concejal Julián Forero ‘Fuchi’. El abogado fue noticia cuando, en 2022, atropelló con su BMW a dos ladrones que pretendían robarle un reloj. Schiavenato, que es abogado penalista, se defendió y logró que los ladrones acabaran en la cárcel. Figuró también en las noticias en 2020, cuando interpuso, sin éxito, una acción de Habeas Corpus a favor del exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se encontraba bajo detención preventiva por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Schiavenato es abogado de la Universidad del Rosario y posee, además, dos especializaciones y dos maestrías (una pendiente por finalizar). Es también estudiante de medicina y YouTuber.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.