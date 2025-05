Concejo de Bogotá sesionará desde Kennedy: Primera Línea del Metro tema central

Elección de personero o personera arranca. El 10 de marzo se sabrá quién ocupará el importante cargo. Foto: Concejo de Bogotá

Tras sesionar en la localidad de Sumapaz el pasado 8 de febrero, el Concejo de Bogotá anunció que realizará una segunda sesión abierta en las localidades de la capital con el objetivo fundamental de estimular y acercar la discusión pública en el grueso de la ciudadanía.

En esta ocasión el cabildo en pleno adelantará una sesión este miércoles 14 de mayo sobre el Metro de Bogotá en el barrio Las Vegas primer sector. Allí, los concejales y concejalas no solo manifestarán sus posturas y hablarán sobre los avances y desafíos de este megaproyecto, también habrá un espacio dedicado a escuchar las perspectivas y opiniones de la ciudadanía a propósito del impacto que tiene esta histórica obra para sus comunidades.

La sesión se realizará en el punto en el que se edificará la primera estación de la Línea 1 del Metro, en donde ya se pueden ver los avances en la estructura que le dará paso al viaducto. A la plenaria está citada la Empresa Metro y todas las secretarías del gabinete de gobierno del alcalde Galán.

“El Metro de Bogotá indudablemente nos toca a todos, por eso quisimos abordar este tema priorizando las comunidades y darles una voz, escuchar lo que piensan y también lo que les preocupa de este proyecto”,

El reclamo de la red de subcontratistas del metro que dice que no le pagan

Entre tanto, mientras la Alcaldía celebra que las obras del metro superaron el 51 %, persiste el reclamo de un grupo de subcontratistas por la falta de pagos y que, según supo este diario, alistan una demanda contra la Empresa Metro (EMB) y el concesionario chino Metrolínea 1, por deudas cercanas a $6.000 millones. La situación se cocina en un eslabón que la EMB y la interventoría dicen desconocer. ¿La razón?, al ser un contrato de concesión, no hay límites al constructor para subcontratar, ni para que estos, a su vez, también subcontraten. Esto creó una cadena dónde solo al primer círculo lo vigila el interventor, la firma española PMO. El resto queda por fuera de su ojo.

Solo en el “primer anillo” hay cerca de 200 empresas encargadas de labores como traslado de redes, cimentación, servicios de alimentación, entre otras. “Aguas abajo hay hasta tres cadenas, que nadie monitorea y que, por su dimensión, supera cualquier capacidad”, explica Javier Descarga, interventor de la obra. A esto se suma otra dificultad: a pesar de ejecutar recursos públicos, el concesionario chino, contratista titular, maneja el asunto con secretismo y ha sido reacio a revelar su red de subcontratistas. En respuesta a un derecho de petición de El Espectador, dijo que “la información era reservada y solo se podía obtener por orden judicial”.

Las quejas

Fredy Suárez, representante legal de la Mafre Ingenería, expuso su pleito, por $300 millones, con uno de los subcontratistas del metro: Cemex. “A finales de 2024 nos contrataron para instalar unas mallas, para asegurar la calidad de la arena para las mezclas de cemento. Por líos logísticos no se pudo terminar, pero pedimos que nos paguen lo que hicimos. No nos han respondido y no tenemos a quién acudir, pues tanto la EMB como el concesionario dicen que no tienen responsabilidad”, asegura.

La versión de Cemex es otra. Fuentes cercanas al caso dicen que el origen radica en un aumento desproporcionado de los cobros del subcontratista. Además, que la empresa cumple de manera estricta sus obligaciones y que en los proyectos del Metro de Bogotá se aseguran de que la calidad de los trabajos de sus proveedores cumplan altos estándares de calidad.

Por ahora, mientras las obras avanzan, las denuncias persisten. Se espera que la audiencia de esta semana dé una luz para halar una solución.

