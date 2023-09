Concesionario Metro Línea 1 negó vínculos con denuncias de corrupción en el proyecto

La Fiscalía aclaró que, aunque el proceso está en marcha, este se encuentra en etapa de indagación por parte de la seccional Especializada contra las Organizaciones Criminales. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

El consorcio a cargo de las obras de la primera línea de Metro de Bogotá, Metro Línea 1, se pronunció sobre las denuncias de corrupción en el marco de la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, publicadas en un informe de la revista Semana en el que se habla de la presunta recepción de coimas por parte de funcionarios y sectores políticos, entre ellos la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la senadora, Angélica Lozano.

El Concesionario Metro Línea 1 S.A.S., es una sociedad mercantil integrada por los accionistas China Harbour Engineering Company Limited (85%) y XI’AN Rail Transportation Group Company Limited (15%).

“Adicionalmente, Metro Línea 1 S.A.S. desea enfatizar su firme compromiso de colaborar plenamente con las autoridades gubernamentales en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Estamos dispuestos a proporcionar toda la información y cooperación necesaria para garantizar la transparencia e integridad en todas nuestras operaciones”, indicó el concesionario, a través de un comunicado.

De esta manera, manifestó que los elementos de la denuncia no tiene relación con la organización, ni ha delegado a terceros para realizar funciones de representaciones. A esto sumó que la empresa, junto con las accionistas, no ha adquirido ningún inmueble en territorio colombiano.

Según el concesionario, las firmas pertenecientes desarrollan un conjunto de políticas y procedimientos “que tienen como finalidad identificar y prevenir riesgos asociados a corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo, así como incentivar y crear una cultura de transparencia y ética empresarial en el marco de las prácticas de negocios responsables.”

Este pronunciamiento se suma al de la Fiscalía General de la Nación, se pronunció informando que “una fiscal en el marco de sus competencias, una vez tuvo conocimiento, a través de los elementos materiales probatorios recolectados dentro de la investigación que adelantaba, sobre hechos que podrían constituir algún delito, realizó dos compulsas de copias para que se adelanten las investigaciones pertinentes”, precisó la Fiscalía, a través de un comunicado.

El ente acusador indicó que se compulsaron copias a la Sala de Instrucción, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que investiga a aforados, y a la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía para determinar si se cometió algún delito cometido por funcionarios de la Alcaldía de Bogotá.

Así, la Fiscalía aclaró que, aunque el proceso está en marcha, este se encuentra en etapa de indagación por parte de la seccional Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Vale recordar que en la Fiscalía indaga sobre presuntos desembolsos de dinero de alrededor de $10 mil millones, de los cuales, supuestamente, $6 mil millones habrían llegado a sectores de la Alianza Verde para el financiamiento de campañas políticas. Esto después de interceptaciones telefónicas en el que se mencionan desembolsos, así como la participación de funcionarios públicos.

Frente a estos hechos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue de las primeras figuras en reaccionar y aseguró que los señalamientos tienen la intención de frenar el proyecto de movilidad: “El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia. El proyecto y mi defensa al mismo han sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo. No he cedido y no cederé a ninguna difamación, portada, bodega o presión indebida para frenar la obra más esperada y necesaria para los bogotanos”.

