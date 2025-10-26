Concierto filarmónico en la Cinemateca revive el clásico “Bajo el cielo antioqueño”

El festival iniciará el 26 de septiembre. Foto: Planet On

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, la Cinemateca de Bogotá abrirá sus puertas este lunes 27 de octubre para revivir uno de los hitos más importantes del cine mudo colombiano: Bajo el cielo antioqueño. La función, que se realizará en la Sala Capital a las 7:00 p.m., contará con entrada libre y con la interpretación en vivo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, dirigida por el maestro Carlos Ágreda.

La cinta, estrenada en 1925 y dirigida por Arturo Acevedo, es considerada una pieza clave de la memoria cinematográfica nacional. Su historia —el amor entre Blanca y Carlos en una sociedad marcada por las jerarquías y los prejuicios de clase— refleja los valores y tensiones de la Antioquia de comienzos del siglo XX. Pero más allá de su argumento, el filme se ha convertido en un testimonio histórico sobre el país, sus paisajes y su identidad visual.

En esta nueva presentación, la Orquesta Filarmónica Juvenil interpretará la música original compuesta por Julián Brijaldo, una partitura contemporánea que dialoga con las imágenes del filme y busca tender un puente entre la sensibilidad del siglo pasado y las formas sonoras del presente. El montaje, liderado por Ágreda, propone un encuentro entre la expresividad orquestal y la nostalgia del cine mudo, en una experiencia que trasciende el formato tradicional de proyección.

Teniendo en cuenta que gran parte de la memoria audiovisual del país está en riesgo por la falta de conservación y digitalización, la reinterpretación de obras como Bajo el cielo antioqueño se convierten también en un acto de resistencia frente al olvido.

El evento también resalta el papel de la Cinemateca como espacio para la formación de públicos y la difusión del patrimonio cinematográfico. En tiempos en los que las pantallas se multiplican y los algoritmos condicionan la memoria colectiva, volver al cine mudo con música en vivo es, a la vez, un gesto de recuperación y de reencuentro con la raíz cultural.

Con esta función, Bogotá no solo celebra su historia audiovisual, sino que reafirma la vigencia de un arte que sigue encontrando en la música, la imagen y la emoción una forma de resistencia y permanencia.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.