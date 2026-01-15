El centro histórico se llena de música: regresa el Festival Filarmónico La Candelaria

Filarmónica de Bogotá Foto: Filarmónica de Bogotá

Del 22 al 25 de enero de 2026, el centro histórico de Bogotá volverá a convertirse en un gran escenario al aire libre con la quinta edición del Festival Filarmónico La Candelaria, un evento que ya se ganó un lugar entre los planes culturales imperdibles de inicio de año y que, además, es gratuito.

Durante cuatro días, la música sinfónica universal y colombiana se tomará iglesias, plazoletas y parques emblemáticos de La Candelaria y Santa Fe, en una apuesta por acercar la música a la ciudadanía y activar espacios patrimoniales a través del arte.

La música se expande a nuevos escenarios

En esta nueva versión, el Festival amplía nuevamente su alcance y se extiende a la localidad de Santa Fe, llevando su programación a lugares cargados de historia y memoria urbana. Espacios como la parroquia Santa Bárbara – Centro, la iglesia San Ignacio, la plazoleta City U y el Parque Bicentenario acogerán conciertos abiertos al público, pensados para públicos diversos y para quienes transitan a diario el centro de la ciudad.

La programación contará con la participación de las Agrupaciones Juveniles de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), entre ellas la Filarmónica de Música Colombiana y la Banda Filarmónica Juvenil, que ofrecerán conciertos donde se cruzan la tradición, la formación académica y nuevas formas de interpretar el repertorio sinfónico.

Música colombiana y repertorio universal

Uno de los ejes de esta edición será el concierto “Mundo al día”, nombre del pasillo de Arturo Patiño que da título al programa interpretado por la Filarmónica de Música Colombiana, bajo la dirección de Jorge Andrés Arbeláez. El repertorio reúne obras representativas de la música andina colombiana, en versiones especialmente preparadas para esta quinta edición del Festival.

Por su parte, la Banda Filarmónica Juvenil, dirigida por Andrés Cristancho Cáceres, presentará un programa que dialoga entre la tradición sinfónica universal y la música popular. En escena sonarán obras de compositores como Dmitri Shostakovich y Jean Sibelius, junto a su reconocido mosaico de boleros, que resalta la versatilidad y el talento de los jóvenes músicos.

Un festival que ya es tradición en el centro

Creado en 2021, el Festival Filarmónico La Candelaria se ha consolidado como un espacio de encuentro ciudadano que busca fortalecer el vínculo entre la música y el territorio, promover el acceso a la cultura y activar los espacios históricos de Bogotá con una programación artística de alta calidad.

Programación del Festival Filarmónico La Candelaria

Jueves 22 de enero – 4:00 p. m.

Parroquia Santa Bárbara – Centro (Cra. 7 # 6A-80)

Filarmónica de Música Colombiana

Director: Jorge Andrés Arbeláez

Viernes 23 de enero – 4:00 p. m.

Iglesia San Ignacio (Calle 10 # 6-27)

Filarmónica de Música Colombiana

Director: Jorge Andrés Arbeláez

Sábado 24 de enero – 4:00 p. m.

City U (Calle 19 # 2A-10)

Banda Filarmónica Juvenil

Director: Andrés Francisco Cristancho Cáceres

Domingo 25 de enero – 11:00 a. m.

Parque Bicentenario – Plazoleta principal (Calle 26 # 6A-79)

Banda Filarmónica Juvenil

Director: Andrés Francisco Cristancho Cáceres

La música sigue en el centro

El Festival Filarmónico La Candelaria será también la antesala del Festival Centro 2026, que se realizará del 29 de enero al 1 de febrero. En su edición número 17, este encuentro reunirá a 49 artistas nacionales e internacionales en 10 escenarios emblemáticos, como el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, la Media Torta, el Centro Nacional de las Artes y el Muelle de la FUGA.

Con dos festivales consecutivos, enero confirma que el centro de Bogotá arranca el año al ritmo de la música.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.