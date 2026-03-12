Publicidad

Condenados sin cometer ningún crimen: historias del ‘Proyecto Inocencia’

Liberar a personas condenadas injustamente es la meta del ‘Proyecto Inocencia’, de la U. Manuela Beltrán. Ha revisado 25.000 expedientes buscando vacíos judiciales. Estos son algunos casos de ciudadanos víctimas de un error judicial.

Juan Camilo Parra
12 de marzo de 2026 - 07:00 p. m.
Steven Morales fue condenado por hurto calificado agravado por un hecho del que no tuvo nada que ver.
Foto: U. Manuela Beltrán

Imagine ir por la calle, un día cualquiera, rumbo al trabajo, a realizar una diligencia o a un puesto de votación, y en una rutinaria verificación de identidad las autoridades le notifiquen que existe una orden de captura en su contra para cumplir una condena, de meses o años, por robo, extorsión u homicidio. Esto último fue lo que le ocurrió a Manuel Mena, un humilde chocoano, que vino a Bogotá a buscar trabajo y le apareció una condena de 18 años por un homicidio que no cometió.

El caso Mena

El caso ocurrió en 2006 y Mena terminó pagando cuatro años en...

Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
