Condenan a 42 años de prisión a John Poulos por feminicidio de Valentina Trespalacios

Velatón por la DJ asesinada por el extranjero John Poulos en Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

El Juez Décimo Penal de Conocimiento de Bogotá escuchó los alegatos finales del juicio en contra de John Nelson Poulos y determinó que deberá pagar 42 años y ocho meses de prisión, por el feminicidio de su expareja, la Dj Valentina Trespalacios.

Durante la audiencia, el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, la Fiscalía y el Ministerio Público explicaron detalladamente las razones del porqué el asesinato de la joven, de 21 años, se dio por motivos de violencia de género.

Razón por la cual unánimemente pidieron un sentido de fallo como feminicidio agravado, la cual fue acatada por el togado. La defensa de Poulos intentó convencer al juez de modificar el delito a homicidio culposo, pero el juez rechazó la petición.

Luego de exponer durante más de una hora sus conclusiones, el juez dio a conocer la condena de 512 meses -42 años y ocho meses- de cárcel para el norteamericano, como, “autor responsable de los delitos de feminicidio agravado, en concurso con ocultamiento y/o destrucción de material probatorio”, sentenció.

Por más que la defensa de Poulos intentó desviar el delito de feminicidio a homicidio, el juez determinó que dentro de este crimen sí hubo un estereotipo de género, que derivó no solo en las conductas machistas del feminicida contra Valentina, sino también en la premeditación del crimen.

“¿Cuál era la dominación? Se pregunta el señor Poulos. Comprobado está que buscaba controlarla en todo lo que hacía, al punto que tenía que rendirle cuentas diarias, la llamaba a deshoras, incluso cuando estaba dormida (...) Luego de cometido ese hecho tan atroz, dice (John Poulos) que entró en pánico. En pánico no se puede resolver ese “problema”, fue uno de los argumentos del juez.

Valentina Trespalacios era una prometedora Dj que desde joven inició en el mundo de la música, logrando presentarse en escenarios de Colombia y fuera del país. A sus 23 años fue asesinada por su expareja, John Poulos y su cuerpo encontrado en una maleta botada en un contenedor de basura de la localidad de Fontibón.

Así fue la audiencia de conclusiones

En la primera parte de la presentación, la defensa de las víctimas concluyó que había demostrado ampliamente la culpabilidad de Poulos por los delitos de feminicidio agravado en concurso con ocultamiento de material probatorio. El abogado del norteamericano expuso nuevamente la tesis de que, por el contrario, las pruebas no son suficientes para catalogar este feminicidio en tal grado de delito, sino como un homicidio culposo.

El equipo de abogados de Miguel Ángel del Río, defensor de la familia de Valentina, hizo el trazado de las pruebas expuestas; los testimonios de los allegados de la DJ y demás material con el que argumentaron la tesis de que el crimen fue un feminicidio premeditado.

“En este juicio, la defensa no demostró que Poulos actuó culposamente; no probó que Poulos desarrolló conductas imprudentes o faltas de pericia a través de las cuales se advirtiera un nexo causal con un resultado fatal. La defensa no probó la inexistencia del delito de feminicidio en un estándar de probabilidad”, señaló uno de los abogados de las víctimas.

Al tomar la palabra, el abogado de Poulos, John Freddy Espíndola, argumentó que las conclusiones de la Fiscalía no fueron demostradas a cabalidad e insistió en que el delito que cometió Poulos no fue un feminicidio. “El juez acusó por el delito de feminicidio por dos circunstancias de violencia: la violencia psicológica (nunca habló de violencia física), y la violencia económica, que no está demostrado. No se demostró ese monopolio o manejo de la economía en contra de su novia Valentina Trespalacios. Por el contrario, quedó claro que ella no necesitaba de ningún hombre para poderse realizar como mujer”

El jurista incluso habló de “sadomasoquismo”, refiriéndose a la versión de John Poulos en la que, supuestamente, la joven murió por ahorcamiento durante el acto sexual. “Es un acto de ocultación o es voluntario, ¿dónde está la opresión si previamente se ha acordado este tipo de prácticas?”, señaló el abogado.

Finalmente, el legista mostró su carta principal y pidió al juez considerar “absolver” de feminicidio al acusado e imputarle homicidio culposo, una intención totalmente contraria a la que solicita la familia y equipo de víctimas, quienes piden una pena ejemplar que roce la máxima, por los delitos mencionados.

Pero antes de terminar, Poulos tomó la palabra. Reconstruyó las declaraciones pasadas y enfatizó en cada una de las pruebas que refuerzan su teoría de que todo fue un accidente. Finalizando su intervención, mostró uno de los mensajes finales que le envió Valentina por WhatsApp: “cuando acabe la temporada de fiesta termine me concentraré en aprender inglés y aprender a manejar”, señaló y su intervención terminó. Las declaraciones fueron respondidas brevemente por la Fiscalía, ente que calificó de “fantasiosas” las versiones del acusado.

Líneas de atención por violencias basadas en género

Desde la Secretaría de la Mujer reportaron que en lo corrido del año la Fiscalía ha tipificado 3 feminicidios en Bogotá, 7 hechos menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía

