Conductor de Didi habría abusado sexualmente de menor de 15 años en Bosa

El padre de una menor de 15 años denunció que su hija fue víctima de abuso sexual por parte de un conductor que trabaja con la aplicación de Didi. De acuerdo con el hombre, los hechos se presentaron cuando su hija tomó un servicio en Bosa para trasladarse a su colegio.

El señor contó que generalmente su hija se transporta en bicicleta al colegio, pero esta vez, no pudo hacerlo y pidió un servicio de transporte a través de su celular. Sin embargo, mientras el papá de la víctima estaba haciéndole seguimiento al viaje, se dio cuenta de que el conductor no había iniciado el viaje en la aplicación.

“Se me hizo extraño. Llamé a mi hija, pero ella ya me estaba marcando. Cuando le contesté me dijo que había sido horrible, que desde que se subió al carro el señor la comenzó a tocar”, contó el papá a El Tiempo.

El señor mencionó que el conductor “le decía que actuaran como si fueran novios y le preguntaba con quién vivía, le pedía nombres y cuánto ganaban sus papás. El tipo paró en una estación de gasolina, la besaba y la tocaba de forma abusiva. El susto la tenía aterrada”.

En medio de la situación, la menor le pedía al conductor que la dejara bajar, pero este le decía que no. “Le decía que le diera su número, que ella ya era una adulta. Cuando tuvieron que parar en un semáforo, mi hija abrió la puerta y salió corriendo para su colegio. Activaron todas las alarmas, llamaron a la Secretaría de la Salud, mandaron a una psicóloga que habló con ella y nos hicieron un traslado a la clínica Santa María del Lago. Estamos a la espera de que llegue el investigador de la Policía”, mencionó el papá de la menor a El Tiempo.

Finalmente, se conoció que la adolescente ya tendría identificado a este hombre, a quien están buscando a través de los videos de las cámaras de seguridad de la zona. Por su parte, la aplicación Didi no se ha pronunciado al respecto y la familia afectada pide a la Policía que se acelere la investigación.

