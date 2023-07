Conductor de Transmilenio fue apuñalado por pasajero en el Portal Norte ¿qué pasó?

Apertura de la conexión de transmilenio entre la calle 26 con la carrera 30. Foto: Óscar Pérez

Los conductores del sistema masivo de transporte siguen siendo atacados por la intolerancia de algunos pasajeros, como fue el caso de un trabajador de Transmilenio que terminó recibiendo una puñalada en una de sus puertas en un hecho que ahora hace parte de una investigación.

El acto de intolerancia ocurrió en el Portal Norte, cuando el articulado cerraba sus puertas luego de que el bus se llenara al tope. Justo en ese momento, el presunto agresor intentó entrar al bus, a pesar de que este ya estaba totalmente lleno.

“El ciudadano, de manera rápida, intenta entrar, atascándose en una de sus piernas; la ciudadanía pidió al conductor que abriera la puerta, luego el ciudadano ingresa y agrede al conductor con un arma cortopunzante”, precisó la coronel Gerly Yamile Mesa de la Policía de Bogotá.

Inmediatamente el conductor emitió la alerta a los uniformados del Portal, quienes capturaron al agresor, un hombre de 32 años, por el delito de lesiones personales. Además, la navaja con la que hirió al conductor, le fue incautada.

Por fortuna el conductor salió ileso, sin embargo, este episodio sigue recordando los riesgos a los que están expuestos los conductores de Transmilenio y Sitp, quienes estas semanas han sido foco de la intolerancia de los pasajeros; ya sucedió con un hombre que atacó a un colaborador del Sitp solo porque no lo pudo recoger ya que no cabía en el bus; y más recientemente un conductor que recibió tres puñaladas por colados que no aceptaron que el conductor les pidiera pagar su pasaje. Aunque en los casos hay capturados se espera que el Distrito adopte medidas preventivas para que los conductores tengan mayores garantías.

