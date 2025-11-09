Conductor ebrio atropelló a 11 personas en Bogotá, cuatro menores entre los heridos

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 8 de noviembre. Entre los heridos hay cuatro menores de edad, dos de ellos con muerte cerebral, según confirmaron los familiares. El conductor del taxi involucrado, de 56 años, fue capturado. Foto: Archivo Particular

Un conductor bajo los efectos del alcohol provocó un grave accidente de tránsito la noche del sábado 8 de noviembre en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá.

Tras perder el control del vehículo, y mientras descendía a gran velocidad por una calle empinada, arrolló a 11 personas y terminó impactando contra el muro de un establecimiento comercial en la Calle 47 sur con carrera 6 este. El conductor, de 56 años, fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades confirmaron que entre los heridos se encuentran cuatro menores de edad, de 4 meses, 7, 12 y 15 años, dos de ellos con diagnóstico de muerte cerebral, según confirmaron sus familiares. Los otros dos menores lesionados presentan contusiones y politraumatismos.

Entre los adultos arrollados, cuyas edades oscilan entre los 22 y 40 años, se registraron traumas craneoencefálicos y abdominales. Todos fueron trasladados a los hospitales de La Victoria y Santa Clara, donde reciben atención especializada.

Cámaras de seguridad registraron el momento del accidente, en el que el taxi embistió primero a una familia que cruzaba la calle, dejando varios heridos antes de estrellarse contra la estructura. Las autoridades confirmaron que el conductor presentaba grado II de embriaguez, lo que provocó su detención inmediata y la apertura de un proceso judicial.

Familiares de las víctimas hablaron de la tragedia que están viviendo por cuenta del conductor hoy capturado. Heidy Miranda, pariente de algunos de los menores involucrados, confirmó el estado crítico de dos de ellos. Jorge Arturo, padre de los menores, habló del dolor que envuelve a la familia en entrevista con Noticias Caracol: “No tiene presentación, no me hallo porque yo los dejé bien… yo a mis hijos los amo y los adoro. Pero si es de Dios todopoderoso que no estén más con nosotros, se los entrego”. Además, hizo un llamado a la conciencia vial y a evitar el consumo de alcohol al conducir: “Miren las consecuencias, hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a usted”.

El accidente ha generado consternación entre vecinos y transeúntes, quienes se concentraron frente a los hospitales en donde permanecen los heridos para expresar su apoyo a las familias y exigir celeridad en la investigación del caso. La Policía de Tránsito continúa las indagaciones y las revisiones minuciosas de videos y testimonios para determinar con precisión las circunstancias que rodearon el siniestro

