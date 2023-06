Conductor que fue robado y lanzado del carro, murió atropellado por un Sitp

Imagen de referencia. Foto: Archivo

Se conocen nuevos detalles de la muerte de un conductor que trabajaba con aplicaciones de transporte, quien habría sido víctima de un atraco el pasado viernes 16 de junio, en horas de la noche, cuando unos delincuentes pidieron el servicio, ingresaron al vehículo para robarlo, y de acuerdo con testimonios, estas personas habrían lanzado a la víctima del carro mientras este iba en movimiento, lamentablemente, el conductor perdió la vida, ya que un Sitp que iba pasando por el lugar lo atropelló.

“El día viernes sale el compañero a trabajar en horas de la noche, era un compañero joven, y el sábado, a la una de la mañana, la familia evidencia que él no aparece, no responde, y por intento de atracarlo y robarle el vehículo, a él lo golpean, lo hieren, lo amarraron de pies y manos y estando secuestrado por un tiempo después lo arrojan del vehículo en movimiento por el sector de Sierra Morena, con mala suerte de que pasa un Sitp, lo arroya y pierde la vida”, contó en Noticias Caracol Elkin Moreno, líder de conductores de plataformas.

Después de esto, el carro fue encontrado horas después en el sur de Bogotá, y las autoridades señalaron que el vehículo fue rociado con un extintor con la intención de borrar las huellas de los delincuentes.

Después de lo sucedido, los ladrones llamaron a la familia de la víctima para extorsionarla, en la llamada, que quedó grabada, se escucha a uno de los sujetos decir: “ese chino se tiró de ese carro, la real, no sé dónde está, búsquelo en un hospital o algo así, porque si no aparece no sé por qué. Él se tiró del carro, yo solo le pido recompensa por el carro, por nada más, del man no sé nada”.

Por este caso, otros conductores de plataformas llevaron a cabo una velatón el pasado 19 de junio en Ciudad Bolívar, todos piden a las autoridades justicia por la muerte de uno de sus compañeros y solicitan que encuentren a los responsables de este hecho.

Y es que desacuerdo con Moreno, en los grupos de apoyo integrados por los conductores de plataformas, se han registrado de tres a cinco casos diarios de robo de vehículos entre semana, “los fines de semana aumentan entre cinco a ocho y llegamos mensualmente casi que a 200 casos de compañeros que están robando por quitarles el vehículo”, señaló el líder del gremio.

