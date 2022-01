Conductores de Sitp provisional protestan en Usme por cancelación de rutas

Conductores del SITP provisional protestan en Usme por cancelación de las rutas. Foto: Secretaría de Movilidad

En las últimas horas, se presentó una manifestación en la localidad Usme por parte de los conductores del SITP provisional, quienes afirmaron que se han visto afectados por la cancelación de las rutas que operaban en zonas alejadas de la ciudad. Los dirigentes de ese gremio han pedido al Distrito una solución real para ellos y sus familias, puesto que a día de hoy aseguran que se han quedado sin ingresos.

El descontento inició en diciembre pasado cuando conductores denunciaron que la Alcaldía de Bogotá tuvo en cuenta la salida de los ciudadanos a causa de la temporada de fin de año para eliminar todas las rutas que les quedaban a los provisionales.

“Nos tienen aguantando hambre, ese fue el regalo de navidad por parte de la alcaldesa Claudia López, aprovechó que la gente estaba en vacaciones y retiró todas las rutas del provisional y dejó a la gente sin transporte y a nosotros sin trabajo”, indicó a W Radio uno de los conductores afectados.

Además, los transportadores aseguraron que la comunidad no ve con buenos ojos el desmantelamiento de las rutas de transporte, ya que “los usuarios nos dicen que ese incremento de $150 en TransMilenio los afecta y por eso nos piden que no dejemos de hacer las rutas. Hay más de 100 compañeros afectados en este punto, esta es una clara violación del derecho al trabajo. Nos hacen ferias de trabajo, pero eso no sirve, nos dilatan todo y esas ofertas a muchos no les sirve”, añadió otra persona afectada.

En la zona de Usme Pueblo y Monteblanco hicieron presencia de uniformados de la Policía, pues las protestas de los conductores bloquearon algunas calles, lo que dificultó la movilidad y el tránsito.

Por su parte, TransMilenio subrayó que este operativo de sustitución de rutas de transporte es un proyecto que beneficiará a toda la ciudad, debido a que el objetivo es llevar el Sitp zonal a todos aquellos sectores donde solía operar el provisional.

La entidad también agregó que se han incorporado al sistema 2.200 nuevos buses con tecnologías de baja emisión en los últimos dos años y destacó que “se han creado 119 nuevas rutas en el componente zonal desde 2020. Se homologaron en el sistema 67 rutas provisionales con trazados iguales o similares y se ha garantizado la cobertura de transporte con servicios existentes”, señaló uno de los funcionarios de la entidad.

