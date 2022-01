Confianza y legitimidad, las bases para pensar la seguridad en 2022

Militares en las calles d Bogota Puestos de control Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Un nuevo robo a escasas cuadras de donde asesinaron a Natalia Castillo, periodista de la ONU, en Teusaquillo; el ataque con arma de fuego contra policías en Bosa y el hurto de una bicicleta a un deportista de alto rendimiento, en límites entre Kennedy y Tunjuelito, son algunos delitos con los que empezó 2022.

Esos casos parecieran un presagio de lo que podría ser este año, pues las autoridades no solo deben combatir las estructuras criminales, sino la percepción de inseguridad. En la capital, hablar de delincuencia común es hablar también de la pérdida de confianza, porque hay quienes dicen que “la justicia no llega, las denuncias no prosperan y ver policías en las calles no es sinónimo de protección”.