Confirmado: habrá ciclovía este 28 de enero en Bogotá, con recomendaciones especiales

En medio de las alertas por el deterioro del aire en Bogotá, la ciclovía sigue firme. Así lo confirmó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-: “la operación de la Ciclovía se prestará con normalidad en sus 127,69 kilómetros de recorrido, en su horario habitual de 7:00 a.m. a 2:00 p.m, pero reitera la importancia de atender las recomendaciones y realizar actividad física moderada o leve”, indicó el instituto.

La decisión de continuar con la ciclovía fue evaluada por expertos que emitieron un concepto. Se trató de un grupo de expertos de la Asociación Colombiana de Epidemiología, quienes tras realizar las respectivas consultas del índice de calidad del aire, concluyeron que se puede salir a la ciclovía exclusivamente para realizar actividad física leve.

Daniel García Cañón, Director del IDRD añadió que el domingo 28 de enero las y los guardianes de la ciclovía estarán brindando orientaciones de prevención y consejos para realizar actividad física moderada. “Invitamos a la ciudadanía a seguir estas indicaciones y tomar las medidas necesarias para disfrutar de nuestra ciclovía con responsabilidad frente al autocuidado”.

“Es importante que todo el ejercicio al aire libre sea con intensidad leve o baja, pues al realizar actividad física fuerte o intensa puede aumentar la dificultad para respirar o sentir alguna afectación de las vías respiratorias. Adicionalmente, se reitera la importancia del uso de tapabocas N95 para quienes se encuentren en las áreas de mayor afectación y específicamente, personas con condiciones crónicas, gestantes, quienes tengan enfermedades respiratorias o adultos mayores”, agregó.

Recomendaciones

Revise los niveles actuales de contaminación en su área, antes de hacer ejercicio al aire libre y siga las recomendaciones en salud del IBOCA (Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud) correspondientes a su lugar de vivienda y/o trabajo, especialmente si es gestante, persona mayor o niño menor de seis.

Si es alto/a, evite realizar actividades.

Manténgase hidratado: consuma agua y evite bebidas azucaradas o gasificadas.

Haga uso de bloqueador solar y gorra.

Si experimenta síntomas como dificultad para respirar, irritación en los ojos, tos persistente o mareos, absténgase de hacer ejercicio al aire libre y busque refugio en un entorno más limpio.

Las personas con problemas respiratorios preexistentes, niños menores de seis años y personas mayores son más vulnerables a los efectos de la contaminación. En condiciones adversas, se recomienda que estos grupos eviten la actividad física al aire libre y/o consulten a su médico las orientaciones necesarias para realizar actividad física.

Si vive en un área propensa al humo, planifique sus actividades físicas al aire libre en los tramos habilitados de la Ciclovía o en días con mejores condiciones ambientales.

Acuda al servicio de urgencias, en caso de presentar signos de alarma.

Esté al tanto de las condiciones climáticas y de calidad del aire en la ciudad

Informamos que todas las vías de nuestra #Ciclovía dominical de este 28 de enero estarán habilitadas.



Calidad del aire en Bogotá

Conforme al último boletín de la Secretaría de Ambiente, la calidad del aire de Bogotá sigue evidenciando un alto grado de contaminación. El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca) registra nivel de riesgo “alto” en las estaciones de Carvajal-Sevillana, Kennedy y Móvil Fontibón. Asimismo, 4 estaciones, concentradas en el oriente y noroccidente de la ciudad, reportan condiciones “regulares”.

La emergencia ambiental se mantendrá en la ciudad, en la medida en que el índice de calidad del aire no muestre un nivel de riesgo moderado, por más de 48 horas. Mientras esto no ocurra, la administración no tiene las condiciones para retirar las medidas restrictivas.

