Confirman 19 contagiados de COVID-19, en el Instituto de Cancereología en Bogotá

De estos 10 son funcionarios y nueve son pacientes, que iban a recibir cirugía en el instituto y que ingresaron sin presentar síntomas. Cinco ya fueron dados de alta. Se activaron todos los protocolos.

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Cancereología de Bogotá (INC) confirmó que 10 administrativos de la entidad dieron positivos por COVID-19, los cuales se habrían contagiado por fuera del Instituto y ahora se encuentran en casa. Según indicó el INC, a los funcionarios se les hizo el cerco epidemiológico, junto con Secretaría de Salud, siguiendo los protocolos del Distrito. A su vez, se conoció que nueve pacientes, a quienes se les iba a realizar un procedimiento quirúrgico, resultaron positivos por COVID-19, aunque al momento de entrar no presentaban síntomas de alarma por el virus.

Lea también: Coronavirus en Bogotá: ¿cuánto han crecido los contagios en su localidad? Vea las cifras

De las nueve personas, cinco fueron dadas de alta y están siendo atendidas en sus hogares, mientras que cuatro permanecen en una sala de hospitalización del INC, siguiendo los protocolos establecidos por la institución y por el Gobierno Nacional. Ximena Bedoya, jefe de comunicaciones de la entidad, señaló que en el INC “estábamos libres de COVID-19 por más de 2 meses y 20 días”, y que continúan trabajando para que las instalaciones estén libres del virus.

Le puede interesar: Donan 100.000 tapabocas al Distrito para vendedores informales y familias de Bogotá

También indicó que “lo importante no es sumar 10 más 9, pues eso es alarmista. Se debe aclarar que primero los pacientes llegaron sin síntomas, segundo que los administrativos no se contagiaron en el instituto, y el número de pacientes es diferente al número de funcionarios y no se puede sumar, así parezca lo mismo”.

A 26 de mayo, el número de contagios en la capital ascendió a 7.743, de los cuales 218 han fallecido. El Distrito hizo un llamado para que las personas que no están cobijadas dentro de las excepciones del Gobierno y que pueden permanecer en casa, lo haga.

*Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.

*Apóyanos con tu suscripción.